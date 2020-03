Dekket korona-krisen i Hongkong – men det var i Bergen TV 2s Bent Skjærstad ble smittet

I begynnelsen av februar kom utenriksreporter i TV 2 Bent Skjærstad hjem fra Hongkong.

Han hadde da vært der for å dekke koronakrisen i Asia.

Under turen så han hvor hardt viruset rammet, og hvordan hele samfunnet stoppet opp.

Skjærstad ble ikke smittet på turen, og begynte senere i februar å jobbe som vanlig ved TV 2s kontorer i Bergen.

– Etter turen har jeg hatt med meg antibac og desinfeksjonsmiddel over alt, jeg har vært veldig nøye med håndhygiene og jeg har vært mindre sosial enn jeg vanligvis har vært. Jeg har tenkt det bare var et spørsmål om tid før jeg ble smittet, etter at viruset kom til Europa, sier han, og forteller at det gikk inn på ham å se hvor alvorlig situasjonen var i Hongkong.

Symptomer

Det var tirsdag sist uke at utenriksreporteren begynte å føle seg smådårlig, mens han var på jobb. Skjærstad har ikke vært i utlandet de siste ukene.

– Tirsdag begynte jeg å kjenne litt irritasjon i halsen, og jeg begynte å få litt småhoste, og utover kvelden begynte det å bli litt verre, med lav feber, sier han.

MED MASKE: Bent Skjærstad brukte maske i Hongkong - bortsett fra i de minuttene han var med direkte på TV 2s kanaler. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Onsdag våknet han opp med høyere feber og klassiske influensa-symptomer. Også torsdag var han «influensa»-syk.

– Da jeg våknet fredag hadde feberen gått ned, og jeg tenkte det var blitt bedre. Men da jeg skulle gå å lage meg mat, merket jeg at jeg ikke orket. Jeg ble så sliten, og det var da jeg for alvorlig skjønte at det kanskje var noe mer. Det var som at det fremdeles var noe i meg som kroppen kjempet imot, sier han.

Sånn hadde han det også lørdag og søndag, og har det fremdeles mandag.

Søndag kveld fikk Skjærstad svar på en koronatest han hadde tatt tidligere i uken. Den var positiv.

PÅ JOBB: I slutten av januar og begynnelsen av februar dekket Bent Skjærstad koronakrisen i Hongkong. Foto: TV 2

– Jeg ble ikke noe særlig overrasket over det egentlig, jeg har aldri kjent meg syk på denne måten før, vært i en slik tilstand, sier han.

Han sier det på den fasen i sykdomsførløpet han nå er, er viktig å slappe godt av, slik at viruset ikke får mer feste i kroppen og eventuelt kan utvikle seg til noe mer.

– Jeg vil oppfordre de som har vært syke, og som begynner å føle seg bedre, til å slappe av. Gi kroppen hvile, selv om du føler deg bedre, sier han.

Tilfeldig smitte

Takket være familie som har kommet på døren med mat og bistand, har de siste dagene gått greit for den erfarne utenriksreporteren.

Det han synes er skremmende, er at han ikke aner hvor han er blitt smittet.

– Det er jo litt spesielt, i og med at jeg også har vært så nøye med håndhygiene og antibac. Ingen venner eller familie har noen symptomer, og jeg har ikke hatt kontakt med noen som har symptomer heller. Derfor må jeg ha blitt smittet tilfeldig, som på butikken, i en taxi eller på en buss, sier han.