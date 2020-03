Niklas Baarli opplyser på Instagram at han endelig er hjemme igjen etter en lengre periode på sykehus både i Norge og Asia.

Han var på ferietur i Filippinene med tidligere P3-kollega Ronny Brede Aase, da han brakk ryggen etter en stygg ulykke ute i båt.

Etter det måtte han gjennom to ryggoperasjoner. Men nå er han altså skrevet ut fra sykehuset.

– Nå har jeg vært på røntgen og venter bare på bildene, så skal jeg hjem! Hjem i min egen seng! Jeg begynner nesten å grine, sa Baarli på Instagram, like før avreise fra sykehuset.

TÅREVÅTT: Baarli delte video fra da han ble hentet av forloveden på sykehuset. Foto: Skjermpdump Instagram Niklas Baarli

I koronakarantene

Videre opplyser Baarli at han på sykehuset var i kontakt med folk som hadde symptomer på koronaviruset.

– Dette eventyret bare fortsetter. Jeg har glemt å si at jeg har havnet i koronakarantene fordi tre av de som var i nærkontakt med meg på sykehuset har havna hjemme med symptomer. Happy Birthday to me! sier han på sin egen Instagram-profil.

GJENSYNSGLEDE: Benjamin Silseth delte dette bildet etter at han fikk hjem forloveden. Foto: Skjermdump Instagram Benjamin Silseth

Besøksforbud: – Hundre ganger tyngre

Når Baarli våknet fra den andre operasjonen fikk han besøksforbud på sykehuset grunnet koronaviruset.

– Det er jo veldig kjipt og han tok det tungt. Det skjønner jeg jo, man vil jo ha noen der når man våkner. Jeg har ikke sett han siden før operasjonen, fortalte forloveden til God kveld Norge.

Baarli skrev på Instagram at det å ikke få ha kjæresten, familien eller venner på besøk er hundre ganger tyngre enn smerter.

– Jeg har det egentlig etter forholdene ålreit, men opplever min første nedtur pga besøksforbudet. Jeg jobber med å skjerpe meg for å ikke bli en surkukk, skrev Baarli.

Han tenker også på andre enn seg selv i disse korona-tider.

– Felleskapet før seg selv er selvsagt riktig. Det er bare vanskelig å huske på når man ligger her og skriker, fortsatte han.

Et gen som brenner smertestillende

Tross situasjonen har Baarli nesten uten unntak vært å se med et smil rundt munnen på instagramvideoene han har delt. Etter operasjon nummer to innrømte han at han lå i enorme smerter.

– Jeg ligger på dag to for smertelindring. Legene og jeg begynner å bli enige om at jeg har et gen som brenner gjennom smertestillende. Det betyr i realiteten at alt varer i 30 minutter før vi er tilbake på start, fortalte han på Instagram.