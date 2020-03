Konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen menighetene ber om å utsette konfirmasjonene.

– Vi ønsker å åpne kirkerommene våre så snart som mulig, men vi vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. For mange er konfirmasjon en stor familiebegivenhet, og jeg har forståelse for at dette er krevende, sier Sommerfeldt i en pressemelding.

Vad Nilsen oppfordrer konfirmanter og foreldre med spesielle behov til å kontakte sin lokale menighet.

– Det finnes ungdom som av ulike grunner ikke kan utsette konfirmasjonen. I de tilfellene oppfordrer vi til at man finner gode lokale løsninger, sier Vad Nilsen.

Vielser kan fortsatt finne sted, men det avhenger av de til enhver tid gjeldende smittevernregler.