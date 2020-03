– For å være helt ærlig, så ble jeg skikkelig skremt av situasjonen. Ikke for min egen del, men det totale bildet. Jeg har har følt meg tom, kjent på usikkerheten, at alt er blitt så lukka. Jeg har grått mye de siste dagene, sier landslagsspilleren til TV 2.

Hun kom hjem til Norge fra ungarske Györ for å være med på håndballjentenes OL-kvalifisering denne uken. Den ble avlyst, og hun havnet i karantene.

Det ble ekstra tungt for Kristiansen som har slitt med en skade i to år, og som har vært ute av spill for landslaget i 15 måneder.

– Da får man jo heller ikke gjort det man har lengtet etter å være med på og som man elsker. Det og totalsituasjonen blir krevende.

Dette sier en av Håndballjentenes råeste utøvere. En som trener mest for å bli best. Og som er vant til å knuse alle rekorder på det fysiske.

Slik er vi vant til å se Veronica Kristiansen. Foto: Vidar Ruud

– Jeg skjønner godt at koronaviruset ikke bare går på det fysiske, men at det også går på den psykiske helsen. Jeg må i alle fall jobbe med meg selv og mitt eget hode.

– Godt å være hjemme

De siste dagene har hun fått tatt mer tak i tankene som har plaget henne og fått gjort noe med det. Det fysiske og det psykiske henger sammen nå som det har gjort i hennes lange skadeperiode.

– Jeg har funnet ting å fylle en annerledes og mer usikker hverdag med. Jeg har fått beveget meg mer igjen. Tatt tak i trening, lesing og skole.

– Nå aner jeg ikke hva som skjer etter karantenen. Men både i skadeperioden, og nå med koronaviruset, har jeg lært å kjenne på egne følelser, og gjøre noe med det når det er tungt. Og så er det veldig godt å være hjemme i denne perioden.

Både på samling med landslaget og ellers bruker hun Tom Henning Øvrebø som sparringspartner. Han er mental ressurs fra Olympiatoppen.

– Han snakker jeg med et par ganger i måneden og det hjelper veldig.