Youtuberen Agnete «Agnetesh» Husebye (24) får sitt eget program på TV 2 Sumo.

I «Agnetesh hacker Idol» får seerne bli med når Norges selvutnevnte «hackedronning» hacker seg inn i kulissene på talentprogrammet Idol, skriver TV 2 i en pressemelding.

Denne fredagen er det klart for første direktesending og finalerunde av Idol.

Husebye skal følge produksjonen så tett det lar seg gjøre i disse tider, og hun skal lage en serie for TV 2 Sumo gjennom alle direktesendingene.

– «Agnetesh hacker Idol» skal være et humoristisk og lettbeint sideprogram i Idol-universet. Det kommer til å bli pranks, skjult kamera, «disstracks» og annet tull. God stemning – med andre ord! Jeg gleder meg til å både få meg selv, dommerene og deltagerene ut av komfortsonen, sier Husebye i pressemeldingen.

Idol-fan

Youtuberen har 123.000 abonnenter på sin Youtube-kanal, og tidligere i år ble hun kåret til «årets influencer» under Vixen Influencer Awards.

– Jeg har vært en Idol-fan helt siden Kurt Nilsen vant i 2003, og jeg har alltid hatt en drøm om å være med, men det har alltid vært et lite problem. Jeg kan nemlig ikke synge. I det hele tatt. Så at jeg nå får lov til å være med på Idol på en annen måte, er helt fantastisk, sier hun videre.

I karantene

Koronasituasjonen har imidlertid satt en begrensning på hvor tett hun kan være på produksjonen. På grunn av at hun kom hjem fra en reise til Costa Rica i forrige uke, er hun pålagt hjemmekarantene.

– Dette er en serie som blir laget fortløpende, så det at jeg er i karantene nå vil jo bli synlig i noen av episodene. Til tross for det, har vi nok av innhold å fylle episodene med, og vi løser den utfordringen så godt det lar seg gjøre. Fordelen vår er jo at jeg er en youtuber, og jeg er veldig vant med å filme meg selv helt alene, sier Husebye.

Nye episoder av «Agnetesh hacker Idol» er tilgjengelig på TV 2 Sumo hver fredag fra kl. 03.00 fra og med 20. mars.

Topp ti

Disse ni deltakerne har sikret seg en plass under vårens Idol-direktesendinger:

Anna Anita Jaskiv (21), Hemnesberget

Bendik Solberg (20), Skaun

Josefine Janson (21), Jar

Tore Pedersen (17), Sunndalsøra

Aniston Mariyampillai (15), Bergen

Oda Gondrosen (23), Fredrikstad

Dina Matheussen (15), Asker

Markus Grønstad (26), Moss

Mari Eriksen Bølla (15), Bryne

I tillegg har seerne bestemt hvem som får den tiende og siste plassen. Seerne kunne stemme på fem deltakere: Jeki Villanueva (21), Kristian Haugstøyl (17), Signe Sparby (17), Sofie Haugland Sleire (18) eller Lisa Eriksen (15). Hvem som får den siste plassen, er nå avgjort, men det avsløres først fredag 20. mars.

Finalerundene sendes direkte fra H3 Arena på Fornebu, men fredagens innspilling vil foregå uten publikum i salen.

Se Idol fredag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.