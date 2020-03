To norske lag inviteres til internasjonal prestisjeturnering: – En fantastisk mulighet

Tirsdag ble det klart at vinneren av seriespillet i Telialigaen Counter-Strike stikker av med en plass i en nordisk kvalifisering til Blast Spring Series Showdown.

Nordavinds internasjonale lag har fått den andre invitasjonen i regi av TV 2 og BLAST, noe som betyr at Nordavind sammen med seriespillvinneren skal ut i kamp mot seks lag fra Finland, Sverige og Danmark.

Halvor Gulestøl i TV 2 synes denne muligheten er veldig spennende.

– Dette er en fantastisk mulighet, og et potensielt springbrett vi ikke har sett for den norske scenen på veldig, veldig lenge.

Også sportslig leder i Apeks, Anders Kjær, sier at dette er en fantastisk mulighet for norske klubber.

– Denne typen muligheter er noe vi har manglet i lang tid. Det er en super måte for norske klubber å få vist seg frem internasjonalt på en større arena.

Stein Wilmann, daglig leder i Nordavind sier følgende om invitasjonen.

– Nordavind synes selvfølgelig det er stas med invitasjon, det er som regel alltid gøy å bli invitert med på fest. Den siste uken, inkludert siste halvdel av minor-kvalifiseringen har vi virkelig bevist hva som bor i laget, selv med en step-in i Haris Hadzic som for øvrig storspiller. Vi håper på å gjøre en god figur og gleder oss til å måle krefter mot andre topplag i turneringen.

Kvalifiseringen foregår 1. - 5. mai i Tampere i Finland og du kan se den gratis på TV 2 Sumo.

Bifrost eller Apeks?

Slik tabellen i 1. divisjon ser ut etter fem runder så troner Apeks og Bifrost øverst på tabellen, med likt antall poeng. Mikael «mikki» Gaup i Bifrost forteller til Gamer.no at han synes dette er veldig spennende.

Mikael «mikki» Gaup i Bifrost er strålende fornøyd med å få en slik mulighet.

Foto: Eivind Von Døhlen/Good Game

– Dette syns jeg er veldig godt nytt for oss, med tanke på vår gode start i ligaen, men også ulempe for lag som Riddle. Vi kommer til å få en stor motivasjonsboost og har mer å spille for de resterende kampene.

Lagene møtes i aller siste runde i det som kan bli en seriefinale.

– Vi har Apeks igjen i siste runde, så vi kommer til å gi alt vi kan for å få den billetten. Det er en positiv ting at det blir innført i Telialigaen, men ikke at vi får vite det etter runde fem. Da syns jeg alle norske lag burde fått en ny sjanse i en åpen kvalifisering. Nå er det vel bare positivt for oss og Apeks, forteller Gaup.

Har jobbet for dette i lang tid

Erling Rostvåg, administrerende direktør i Good Game sier til Gamer.no dette er noe de har jobbet for i lang tid. Nå har TV 2 ønsket at Telialigaen skal være plattformen for å komme inn i denne kvalifiseringen, og det er Rostvåg veldig fornøyd med.