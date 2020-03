Koronaviruset har ført til at flere virksomheter har blitt nødt til å stenge eller redusere sin aktivitet.

I Trondheim eier RBK-styrelederen Ivar Koteng mange bygg, og sier til Adresseavisen, som først omtalte saken, at han har fått flere bekymrede meldinger fra leietagerne.

Derfor gir han nå 30 av sine leietakere gratis eller redusert husleie framover, deribalnt kafeer og restauranter.

– Vi hjelper de som er i trøbbel og ikke har en balanse til å stå imot, eller eiere som står bak som er veldig bemidlet, sier Koteng til TV 2.

Driver av Løkka og Flipper Kafe, Øyvind Hakkebo, forteller til TV 2 at Koteng er veldig behjelpelig.

– Han gir oss fri husleie gjennom denne perioden, i første omgang. Det betyr veldig mye, sier Hakkebo til TV 2.

Rik gir til trengende

Koteng er for de utenfor Trøndelag mest kjent som den høyttalende styrelederen i Rosenborg ballklubb. Nylig ble han gjenvalgt som styreleder, til tross for at valgkomiteen hadde innstilt på en annen.

I Trøndelag er han også godt kjent som en av fylkets rikeste menn. Gjennom Koteng Eiendom er Ivar Koteng en av Trondheims største utleiere av næringsareal.

Mandag morgen ble altså den svært velholdne mannen kjent med at en del leietagere sliter voldsomt. Det vil bli gjort individuelle vurderinger for hver enkelt, men at det vil være særlig aktuelt for frittstående aktører uten solide eiere i ryggen.

– At Ivar går først ut i bresjen med det her, det forteller mye om ham som person. Så jeg håper det her sprer seg til andre også, sier Hakkebo.

Flere velholdne hjelper

Også Reitan-eide E.C. Dahls eiendom vil sette ned eller utsette husleien for enkelte av sine leietagere, forteller adm.direktør Svein Erik Nordbotten til Adresseavisen.

Eiendomsselskapet er den største gårdeieren i Midtbyen i Trondheim, med rundt 500 ulike leieforhold.

– Det vi har sagt så langt er at de må ha forståelse for at vi ikke kan ta dette på sparket, men at det er noe vi må vurdere fortløpende, sier Nordbotten.