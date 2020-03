Dekket halve veggen med speil – sjekk effekten

Gulvet skal være mørkt, mens kjøkken, tak og deler av veggene skal få en lys, fin grønnfarge. Resten av veggene skal tapetseres i en lys strukturtapet.

Det finnes en pipe i rommet, men ikke noe ildsted. En peisløsning vil dermed være en stor berikelse for rommet, mener hun. Videre vil hun lage godt med oppbevaring. Små, lure steder under sofaen og ved vinduskarmen. Hun vil også ha mange åpne hyller.

KJØKKENKROK: Slik så det ut under arbeidet med den nye kjøkkenkroken. Foto: Pandora Film / TV 2.

Grunnarbeidet

Den første dagen går med til riving og preparering av gulv, vegger og tak. Vi tar ut alt som ikke bidrar til rene, enkle flater, og begynner å bygge det hele opp på nytt.

Adskillige gipsplater havner på veggene, og «trinnlydsplater» sørger for at hele gulvet nå vil komme i samme nivå, ettersom det opprinnelig har vært flere rom og ulike nivåer her.

Det sparkles og pusses, og i løpet av et par dager er rommet klart for videre behandling.

FERDIG: Den nye kjøkkenkroken. Foto: Pandora Film/TV 2.

Kjøkkenet

Det nye kjøkkenet har i hovedsak den samme oppbyggingen som det hadde tidligere, men plassen er bedre utnyttet. Frontene har vi fått lakkert grønne hos en billakkerer, og benkeplaten er i en lys beige tone.

Mellom overskap og benk brukes samme material som på benkeplaten. Vasken og armaturen er i messing.

MESSING: Vasken og armaturen er i materialet messing. Foto: Pandora Film/TV 2.

Peis

Siden det ikke var noe ildsted her fra før, står vi fritt med hensyn til utforming i forbindelse med eksisterende pipe. Pipen er plassert i nærheten av spisebordet, så det er naturlig å lage en innsats som kommer ganske høyt oppe på veggen, sånn omtrent i bordhøyde.

Peisovnen har glass til to sider, en slags hjørneløsning. Innrammingen er laget i brannhemmende plater som blir pusset, og til slutt malt i samme farge som kjøkkenet.

PEIS: Den nye peisen gjør seg godt i rommet og skaper en lun følelse. Foto: Pandora Film/TV 2.

Speilvegg

Et godt triks for å «gjøre mindre rom større», er å bruke store speilflater. Speil kan bestilles på mål fra glassmester, og kan fåes i den størrelse og form du ønsker. Her har designeren valgt å lage to store felt på veggen, på motsatt side av vinduene.

Effekten er utrolig! Rommet virker dobbelt så stort, og et par grønne planter foran speilet blir til en liten tropisk skog. Tanken er at speilet skal slippe inn dobbelt så mye lys, og dobbelt så mye utsikt. Dermed vil du ha full oversikt når du sitter i hjørnet av sofaen.

SPEILVEGG: De store, heldekkende speilene skaper en illusjon av et dobbet så stort rom. Foto: Pandora Film/ TV 2.

Speilene blir festet ved hjelp av lister, på følgende måte: noen trestykker med samme tykkelse som speilet monteres rundt ytterkanten. Deretter legges lister over disse, slik at listene stikker litt innpå speilet og holder det fast.

Møbelbygging

Anne Karin, som bor her, har mange kjære gjenstander som hun blant annet har samlet på reiser. Her trengs derfor ganske mange åpne hyller, hvor disse kan plasseres. Hun ønsker seg også plass til bøker.

Astrid har derfor tegnet en stor hylle som skal på kortveggen, og en stor sofa som henger sammen med denne. Sofaen utnytter plassen maksimalt og har også skuffer i bunnen.

SOFAKROK: Smarte oppbevaringsskuffer under sofaen gir mye plass til ting og tang. Foto: Pandora Film/TV 2.

Alle disse møblene blir laget av fuktbestandig mdf-materiale, saget til, skrudd sammen, grunnet og malt i en grønnfarge. Møbeltapetsereren har laget bunnene til sofaen, mens vi selv har laget alle de løse putene.

Møblering og belysning

Det nye gulvet er mørkt, men med lyse tepper både ved sofa og spisebord. Spisebordet har en ekstra ileggsplate, så her kan det bli plass til mange. Stolene har velourtrekk og er komfortable for lange måltider.

Hovedbelysningen er spotter i taket, to og to i utenpåliggende bokser. Sofaen har leselys og kjøkkenet har ekstra arbeidslys.

LUNT: Den nye stua/kjøkkenet har blitt et lunt og koselig oppholdssted. Foto: Pandora Film/ TV 2.

Resultatet

Vi håper dette ble et godt skreddersydd rom til Anne Karin. Et rom hun kan sette sitt eget preg på etterhvert. Det var en morsom jobb der møbler ble spesiallaget til rommets form og behov, og spesielt artig å se effekten av speilene.

Vi sier takk for oss og lykke til!

– Kjersti