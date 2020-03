Bruker narkotika i behandlingen

«Petter» hadde vært deprimert i 10 år. Han hadde prøvd alt av samtaleterapi hos psykolog og gikk på antidepressiva i flere år, uten å bli frisk. Men så prøvde han rusmiddelet LSD.

– Det var egentlig tilfeldig at jeg prøvde LSD. Jeg prøvde det på et nachspiel og ble overrasket over hva det gjorde med meg, forteller «Petter» til Helsekontrollen.

Han må være anonym, for det han gjør er ulovlig.

Han sammenligner den deprimerte følelsen som om hjernen er en bokhylle som er kaotisk og rotete.

Mikrodoserer

– Du kan se for deg at alle bøkene i bokhylla faller ut. Så får du muligheten til å sortere og sette de fint på plass igjen. LSD ga meg innsikt i roten til depresjonen min, sier han.

Les Folkehelseinstituttets kommentar til metoden nederst i artikkelen.

«Petter» tar mikrodoser av LSD hver tirsdag. Kvelden før drypper han en dråpe LSD i et glass som han lar stå over natten. Så drikker han det tirsdag morgen før han drar på jobb. Dosen er så liten at den ikke gir rus.

«Petter» mener at dette har kurert han for depresjonen han hadde.

– Jeg er ikke deprimert lenger. Det er litt spesielt at jeg gir meg selv medisin som fungerer, men at den norske stat prøver å stoppe meg, sier han.

LSD og andre psykedeliske stoffer er klassifisert som narkotika, og er ulovlige å bruke.

Fakta om stoffene: MDMA karakteriseres både som sentralstimulerende og hallusinogent. MDMA er virkestoffet i partydopet ecstasy.

LSD, også kalt syre, er et kraftig, syntetisk fremstilt psykedelisk stoff. Kilder: Wikipedia og Rustelefonen.

Tilbyr terapi med dop

«Petter» er ikke alene om å ta psykedelika mot depresjon.

Helsekontrollen har snakket med to psykologer og en selvlært terapeut som tilbyr terapi i kombinasjon med bruk av psykedelika og MDMA. De risikerer straff, men mener det er verdt det.

BEHANDLING: Programleder Marte Spurkland får instruksjoner i hvordan en behandling med MDMA ser ut. Foto: Signy Eika Klempe.

– Jeg kan sitte litt i fengsel for dette, sier terapeuten.

Han tilbyr terapi hvor han behandler pasienter med blant annet MDMA, i doser som gir rus. På spørsmål om hva som skjer hvis pasienten skulle få en såkalt «bad trip», svarer han at fremskrittet ligger nettopp i det å miste kontrollen.

– Det er bak frykten at gullet ligger, hevder han.

Mener det bør bli lov

Det finnes også skolerte psykologer som har tro på psykedeliske stoffer som medisin. Helsekontrollen har snakket med en psykolog som så langt har brukt MDMA i behandling av fem pasienter som sliter med depresjon.

– Å ta psykedelika kan være litt som om hvis hodet ditt er et legoslott. Så putter du det i en boks og rister løs så alle bitene fyker fra hverandre. Det vil kreve litt å sette det sammen igjen etterpå. Og det er utrolig viktig å få hjelp til å integrere alle inntrykkene man får under en slik trip, sier psykologen som Helsekontrollen har snakket med anonymt.