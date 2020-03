Spansk fotball er i sørg etter at den 21 år gamle fotballtreneren Francisco Garcia, som har kallenavnet «Fran», søndag døde på sykehuset i Malaga. Da den unge fotballtreneren ble innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet med koronaviruset, ble det også påvist av legene at 21-åringen var rammet av leukemi, skriver lokalavisen Malaga Hoy.

Garcia var fotballtrener i klubben Atlético Portado Alta, som bekrefter dødsfallet på sin Facebook-side.

Francisco Garcias er blant de yngste som hittil er bekreftet døde som en følge av å ha blitt smittet av koronaviruset i Spania. I Italia, hvor koronaviruset har rammet mange eldre, er en 38 år gammel mann den yngste som har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset, skriver The Mirror.

Dødsfallet til 21 år gamle Francisco Garcia er en påminnelse om at yngre mennesker som lider av annen alvorlig sykdom er svært utsatte om de blitt smittet av koronaviruset.

Klubben Atlético Portado Alta er i sorg og sjokk etter at lagets trener døde. Så sent som søndag kveld rapporterte sykehuset at tilstanden var stabil, opplyser klubbens president Pepe Bueno.

– Han var en god, ung mann og en dyktig fotballtrener. Vi er fremdeles i sjokk, for klokken 19.00 søndag ringte de og sa at tilstanden hans var stabil, etter at han ble innlagt på fredag, sier klubbpresidenten.

– Men en time etter.... Jeg kan ikke tro det. Det virket så utenkelig, fortsetter Pepe Bueno til Malaga Hoy.

I Spania har personer som er blitt smittet av koronaviruset hatt en voldsom vekst de siste dagene. I Malaga-området er hittil fem døde som en en følge av å bli smittet av viruset. Mens Francisco Garcia kun ble 21 år gammel, er de fire andre over 70 år gamle.

