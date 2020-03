Ber ungdomsgjeng melde seg som vitner

Det nærmer seg midnatt 25. januar. I Moss har en kvinne forlatt et familieselskap. Veien hjem går langs Nordahl Griegs gate.

– Her blir hun overfalt og angrepet av en ukjent mann, sier politioverbetjent Jonas Dalheim, og peker mot åstedet.

Det ligger rett ved Melløs aktivitetssenter i Nordahl Greigs gate.

– Hun blir utsatt for vold og et seksuelt overgrep, sier Dalheim, som er etterforskningsleder for seksuallovbrudd, Sør i Øst politidistrikt.

Kvinnen, som er i 30-årene, klarer etter hvert å gjøre nok motstand til at gjerningspersonen stikker fra stedet.

ETTERFORSKINGSLEDER: Politioverbetjent Jonas Dalheim leder etterforskningen av voldtekten som fant sted ved Melløs stadion rett før midnatt 25. januar. Foto: Breno Otranto/Åsted Norge

– Rett etter overfallet klarte hun å ringe familiemedlemmer. Da var klokken 23.52, så overfallet må ha skjedd før det. Familiemedlemmene kom ganske raskt til stedet, fordi de ikke var så langt unna, og fant fornærmede da liggende med skader, sier han.

Moss Avis omtalte saken i januar.

Reflekser på overkroppen

I følge kvinnen er gjerningsmannen en voksen mann av utenlandsk opprinnelse. Han er mørk i huden, og på overkroppen hadde han på seg klær med sølvdetaljer, reflekser eller lignende.

ETTERLYST GJERNINGSPERSON: Fornærmede beskriver gjerningspersonen som en voksen mann av utenlandsk opprinnelse. Grafikk: Åsted Norge

Politiet har siden januar jobbet aktivt med saken, men gjerningsmannen er fremdeles ikke identifisert.

– Vi gjennomførte vitneavhør av beboere i området, og gjorde kriminaltekniske undersøkelser ved åstedet. I tillegg har vi gjort en del etterforskningsskritt med tanke på å finne ut hvem som kan være aktuell som gjerningsperson i en slik sak som dette, sier Dalheim.

Politiet ber nå gjerningsmannen melde seg.

– Dersom gjerningsmannen ser denne etterlysningen, så ønsker vi jo selvfølgelig at han tar kontakt med oss, og forklarer hva som har skjedd.

Ungdomsgjeng

Det er ingen vitner som har sett hendelsen, som har meldt seg til politiet. Men politiet har et håp om at en bestemt gruppe mennesker kan sitte på opplysninger.

MELLØS STADION: Forholdet skjedde i nærheten av den røde prikken til høyre. På motsatt side av parkeringsplassen skal en gruppe ungdommer ha vært på samme tidspunkt. Grafikk: Åsted Norge

Hendelsen skjedde på sørsida av parkeringsplassen ved Melløs stadion. Men på andre siden av parkeringsplassen, på nordsiden, kan mulige vitner ha oppholdt seg.

– Her skal det ha vært en gruppe personer, formentlig ungdommer, på det aktuelle tidspunktet, forklarer etterforskningslederen.

Politiet har opplysninger om at ungdommene skal ha kjørt rundt på en sykkel eller sparkesykkel, og at sykkelen skal ha hatt et rødt lys påmontert.