Det kommer frem i en børsmelding fra Norwegian mandag.

– Det næringen vår står overfor, er enestående og kritisk. Vi nærmer oss et scenario der de fleste av flyene våre blir satt på bakken midlertidig, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i meldingen.

– Det er med tungt hjerte at vi nå må permittere omkring 7300 av våre kolleger, men vi har dessverre ikke noe valg. Jeg vil likevel understreke at dette er midlertidig, for når verden returnerer til normalen, er selvsagt mitt mål å få våre kolleger tilbake, sier Schram videre.

Mandag ettermiddag var Norwegian-aksjen ned omkring 15 prosent.