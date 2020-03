Ragna (15) og Tia (15) er bekymret for eksamen: – Vil gjerne ha en sjanse til

Hun legger til at det er mer utfordrende når det kommer til privatisteksamener, som ikke har noen standpunktkarakterer som de kan bli vurdert ut i fra.

– Der er vi nødt til å gjøre en litt grundigere vurdering for å finne ut av mulighetene vi har, sier Melby.

Håper på standpunktkarakterer

Hun opplyser at det flere som har mulighet til å ta eksamen, eksempelvis lærere som ha en-til-en-ordninger. For dem håper vi at det er grunnlag for at de kan ha eksamen nå til våren, sier hun.

– Kan det være aktuelt at standpunktkarakterer fra før jul blir gjeldende på grunnskolen?

– Jeg håper at det blir et godt nok grunnlag til å sette standpunktkarakterer også til våren, men dette må vi se nærmere på. Det viktigste er at vi nå sikrer at alle barn får opplæring, og at alle som skal ha et vitnemål faktisk får det, sier Melby.

Hun tror at mange elever er motivert til å både lære og har et ønske om å utvikle seg.

– Jeg mener vi bør holde så mye som mulig normalt, så lenge som mulig. Slik at stengingen av skolene ikke får større konsekvenser enn det det trenger å få. Utgangspunktet mitt foreløpig er at vi skal klare å gi elevene standpunktkarakterer i løpet av våren. Dersom vi ikke får til det, så må vi se på hvilke løsninger vi faktisk klarer å gi, sier hun.