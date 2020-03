Mandag er det klart for El Clasico i Telialigaen, nemlig Apeks mot Nordavind, som sendes på TV 2 Sport 2 og gratis på Sumo kl. 20.

Men er det virkelig det samme denne sesongen? Usikkert. Apeks er helt klart den aller største favoritten, mens det helnorske laget til Nordavind ikke har nådd helt opp.

Kristian «akez» Kornbakk i Apeks sier at de ikke har gjort noe spesielt i forberedelsene inn mot kampen.

– Inngangen til kampen er det samme som alltid for oss. Vi behandler alle kamper i Telialigaen med samme respekt.

Uken som har gått har vært veldig spesiell for Norge. Kornbakk forteller at det meste har gått som normalt for Apeks, tross utfordringene korona-viruset medbringer.

– Vi jobbet jo i utgangspunktet fast fra kontoret. Nå spiller vi hjemmefra i en periode fremover. Det er vel eneste forandringen. Vi er jo i en heldig posisjon som gjør at vi kan jobbe enkelt hjemmefra, så det skal ikke påvirke oss noe særlig.

Kornbakk sier at han ikke ser på oppgjøret som en toppkamp, eller som en slags El Clasico.

– Det laget Nordavind stiller med i Telialigaen har ikke imponert meg nevneverdig. Kampen er definitivt ikke et El Clasico, sier Kornbakk.

Kjører sitt eget løp

Videre forteller kapteinen at de kjører sitt eget løp uansett motstander, og at det skal være godt nok mot alle i Norge.

– Spiller vi vårt spill og gjennomfører kampplanen til punkt og prikke så vinner vi enkelt. Fremover kommer vi til å trene som vanlig og spille ESEA play-off. Copenhagen Games blir nok avlyst så vi får bare se hvilke andre mål vi skal se frem mot etter hvert, forteller Kornbakk.

– Hva tenker du om utsettelsene og kanselleringene? Hva om det for eksempel går utover sluttspillet?

– Det suger jo så klart. Men hva skal man gjøre. Det blir sikkert et større fokus på online-turneringer fremover med økt premiepott.

Apeks er som nevnt de største favorittene i ligaen. Skal man tro Kornbakk så kjenner ikke de nevneverdig på presset.

– Vi føler ikke noe spesielt på presset. Vi vet vi er det beste laget i ligaen, og vi har alle intensjoner om å vise det, avslutter Kornbakk.

Apeks er som kjent store favoritter før oppgjøret. Thomas «Vertigo» Andresen i Nordavind mener at Nordavind må ha en veldig god dag om de skal ta poeng.