– Vi er ikke favorittparet til Greta Thunberg

Else Kåss Furuseth (39) og Markus Neby (28) leder det nye talkshowet «Kåss til kvelds» på NRK.

Furuseth har vært programleder i en årrekke, mens Neby kommer rett fra «P3 Morgen».

God kveld Norge møtte duoen på Marienlyst hvor Kåss Furuseth lærer Neby å kjøre bil.

God kjemi

– Hun er som en storesøster, hun har lagd så mye TV, så jeg ser litt opp til henne, forteller Neby.

– Hun er ekstremt profesjonell og man tenker på henne som en virrete dame med krøller som ikke har alt på stell, men det stemmer ikke, fortsetter han lattermildt.

De to programlederne er litt usikre på hvilken relasjon de har.

– Du sa vi var bestevenner, litt som Truls og Hellstrøm, eller Jan Tomas og Einar, sier Kåss Furuseth.

– Vi har en god relasjon, slår Neby fast.

– Er det lov å si storesøster og lillebror? spør Kåss Furuseth.

– Hvis du foretrekker det framfor tante og nevø? ler Neby.

Delte nummeret sitt på TV

Både Kåss Furuseth og Neby er kjent for sine sprell på TV og radio. Alt fra nakendate til å pierce seg fra topp til tå.

– Else har vært veldig mye naken på TV, skyter Neby inn.

– Hvem gjør mest sprell, eller blir det sprell?

– Sprell og sprell, fru Blom. Det er vanskelig å si, men her er gjestene i fokus da, svarer hun.

– Else åpnet jo hele programmet ved å dele ut telefonnummeret sitt og fikk det opp på skjermen og sa: «Ring meg hvis dere har kritikk», sier Neby.

– Og det har ringt – masse. Det er noen som har brukt meg som nummeropplysningen, det var en som lurte på når shuttlebussen fra Gardermoen gikk, sier en leende Kåss Furuseth.

Avstandsforhold

I høst ble det kjent at Neby er sammen med fotballspilleren Andrine Hegerberg. Hun bor i Italia hvor hun spiller for hovedstadsklubben Roma.

– Jeg tar Markus i å se på kampene til Andrine på lav lyd på kontoret, sier Furuseth.

– Det var èn kamp jeg gjorde det, skyter han inn.

– Hvordan overlever man et avstandsforhold?

– Det er å se opp på himmelen og vite at vi er under samme tak. Vi kan avtale et tidspunkt, for eksempel klokken 22.00 så kan jeg se på den stjernen også ser hun også på den samme, sier han undrende.

– Jeg trodde du skulle si at du ringer eller bruker FaceTime, men du ser på stjernene? svarer Kåss Furuseth.