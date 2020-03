Det viser statistikk fra Eurocontrol, en internasjonal organisasjon som koordinerer lufttrafikktjenesten i Europa.

Eurocontrol opplyser i en Facebook-post at det ble gjennomført 20.040 flygninger gjennom Eurocontrol-systemet søndag. Det er 23,8 prosent færre enn en tilsvarende søndag i 2019.

For flere store flyselskaper er nedgangen i trafikk massiv. Polske LOT hadde 83 prosent færre flyvninger, Al Italia 78 prosent færre, Austrian noterte en nedgang på 49 prosent og Lufthansa 47 prosent.

– Ekstraordinær krise

Koronapandemien har ført til krise innen luftfarten. Både norske og internasjonale flyselskaper har varslet omfattende rutekutt og permitteringer.

Mandag kom nok en dyster beskjed fra Norwegian: Selskapet permitterer 7300 ansatte og kansellerer 85 prosent av flygningene.

– Luftfarten står overfor en ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må sette de aller fleste av flyene våre på bakken og permittere en stor andel av våre kolleger, uttaler Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Spår konkursras

Det anerkjente analyseselskapet CAPA Centre for Aviation skriver mandag at de fleste av verdens flyselskaper vil være konkurs innen utgangen av mai.

– Etterspørselen tørker ut på en måte man aldri har sett før. Normalitet er foreløpig ikke i sikte, heter det i rapporten.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir presiserer overfor TV 2 at dette er et worst case scenario, men at situasjonen uansett er meget alvorlig.

– Det er så alvorlig som det aldri har vært før, og denne situasjonen eskalerer nesten time for time. Per i dag setter de fleste store selskaper i Europa 70 til 90 prosent av flyene på bakken i løpet av de neste 14 dagene, sier Elnæs.

60 dager

Selv om det i dag virker vanskelig å anslå hvor lenge krisen vil vare, påpeker Elnæs at flytrafikken i Kina og Sørøst-Asia nå er på full fart opp igjen. Dermed vet man hvor lang tid det tok fra smitten ble oppdaget i Kina til flytrafikken begynte å ta seg opp igjen.

– Det er i overkant av 60 dager fra det startet i Kina til det er i gang igjen. Om det samme skjer i Europa, betyr det at man kan begynne å se lys i enden av tunnelen igjen innen midten av mai, sier Elnæs.

Mange har bestilt eller planlegger turer med fly i påsken eller til sommeren. Forbrukerrådet anbefaler folk å ta forholdsregler i dagens usikre situasjon.

Kan tape pengene

– Går flyselskapet konkurs før avreise, kommer man ikke av gårde, påpeker Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket i en artikkel på Forbrukerrådets nettside.

– Befinner man seg allerede på en destinasjon langt unna, kan det bli både dyrt og krevende å komme seg hjem. I tillegg risikerer man å tape det man har betalt for billettene, sier Blyverket.

Forbrukerrådet anbefaler folk å følge med på myndighetenes reiseråd, vurdere å reise kortere og betale reise og opphold med kredittkort.