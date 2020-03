Tobarnsmor Ana Maria (35) klarer ikke å betale regninger: – Jeg er helt fortvilet

– Dette er en forferdelig situasjon. Jeg vet ikke hvordan jeg skal overleve dette. Hvordan skal jeg klare å betale husleie og skaffe mat til mine barn?

Tobarnsmor og interiørarkitekt Ana Maria Østmo har mistet alle sine oppdrag etter at koronautbruddet stengte Norge.

– Jeg har gjort det veldig bra de første månedene i år, men nå er det full stopp. Prosjekter som allerede er fakturert blir ikke en gang utbetalt. Dette er svært tøft, spesielt siden jeg er alene med to barn, sier Østmo, som bor på Eidsvoll.

Bankene blir nedringt

Østmo har huslån, billån og forbrukslån, og nå klarer hun ikke å betjene noen av dem. Hun har derfor søkt banken om avdragsfritt boliglån og betalingsfri måned på bilen og forbrukslånet.

– Takk og lov for at bankene er innstilt på å hjelpe oss over kneiken. Hvis ikke hadde dette vært en katastrofe, sier hun.

TRAVEL: På kontoret til Østmo er det vanligvis hektisk aktivitet, nå er det stille. FOTO: Privat

Minst 12.000 personer har søkt de største bankene om avdragsfrie lån de siste dagene.

Det viser en ringerunde TV 2 har gjort til DNB, Nordea, Danske Bank, Sparebanken Vest og flere av bankene i SpareBank1-alliansen.

– Vi har hatt en enorm pågang, og har mottatt over 3000 søknader om avdragsfrihet på lån. Jeg kan ikke se at noe sånt har skjedd siden krigens dager. Dette er en svært krevende situasjon for mange, sier John Sætre, direktør og leder for privatmarkedet i Nordea.

Banken jobber på spreng med å behandle søknadene.

– Er det noen som kommer til å få nei?

– I utgangspunktet ikke, så lenge man kan vise til at man er blitt permittert eller har andre gode grunner til å trenge avdragsfrihet for en periode, sier Sætre.

Mange av bankene har selv oppfordret kunder som sliter økonomisk til å søke om avdragsfrihet. Danske Bank kaller pågangen for «ekstraordinær».

– Vi har nå rundt hundre ganger flere henvendelser daglig enn det vi vanligvis ser, sier Øystein Schmidt, pressesjef for Danske Bank Norge.

Også DNB merker en eksplosjon i antall søknader om avdragsfrihet.

– På en vanlig hverdag har vi rundt hundre henvendelser om dette. Nå er det flere tusen på kort tid, sier Marte Anundsen, kommunikajonsrådgiver i DNB.

Ligger hjemme med feber

TV 2 intervjuer Ana Maria Østmo over telefon, da vi ikke kan dra hjem til henne på grunn av smittefare. Hun har feber og vondt i halsen. Denne uken kjørte hun til fastlegen, der legen kom ut i bilen for en konsultasjon.