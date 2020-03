Dacia har slått seg opp som lavprismerke de siste årene og selger svært godt i mange markeder.

Oppskriften er enkel: Dacia lager ukompliserte og ujålete biler, basert på velprøvd teknologi fra eierselskapet Renault, teknologi som i stor grad er nedbetalt.

Dermed unngår de store utviklingskostnader og kan holde priser som ligger godt under de fleste konkurrentene.

Til Norge kom Dacia i 2013. Så langt har de bare solgt én modell: SUV-en Duster som nå er inne i sin andre generasjon. Med startpris på 235.000 kroner er dette Norges rimeligste SUV. Utgaven med 4x4 er også en av Norges billigste firehjulstrekkere, denne starter på 260.000 kroner.

Søstermodell fra Renault

Når Dacia nå har vist frem det som skal bli deres aller første elbil, ligger det an til virkelig lave priser. Det blir nemlig estimert at Dacia Spring, som den heter, skal ha en startpris på rundt 125.000 kroner. Med ingen avgifter og heller ikke moms på elbil slik vi har i Norge, kan det bety prislapp helt ned mot 100.000 kroner.

Hvordan klarer Dacia det? Jo, blant annet ved at dette er søstermodellen til en Renault-modell som er skreddersydd for det kinesiske markedet.

City K-ZE heter den og er en kompakt femdørs bil, med plass til fire. Bilen er rundt 3,75 meter lang. Det betyr at den størrelsesmessig er mindre enn dagens elbil-suksess Zoe fra Renault.

En liten dose offroad-styling er med på å tøffe opp designet.

Rekkevidde på 200 kilometer

Som vanlig kan vi ikke skrive om elbil uten å nevne rekkevidde. City K-ZE har en batteripakke på 26,8 kWt. Det leverer en rekkevidde på 200 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Med det blir ikke Dacias elbil akkurat noen rekkeviddemester, men kanskje holder det likevel for mange av kundene. Dette vil nok i stor grad være en bil for bykjøring og annen småkjøring. Og da får man tross alt kjørt en god del, mellom hver gang det må lades.

Designmessig går Dacia for et høyreist karosseri. Det er sannsynligvis gode nyheter for plassutnyttelsen. Det er også flere offroad-elementer her, som gjør at den bør ha forutsetninger for å skille seg ut i småbilklassen.

Spring blir basert på Renault City K-ZE, en elbil skreddersydd for det kinesiske markedet.

I stedet for bruktbil

Hos Dacia har man erfart at mange av kundene egentlig planla å kjøpe brukt bil, men endte med en helt ny Dacia i stedet. I det norske markedet er fem års nybilgaranti naturligvis et viktig salgsargument, samtidig som man får en ganske robust bil som har lite som kan gå i stykker.

Salget er likevel begrenset her hjemme. Men det kan nok fort endre seg hvis prisen på Spring blir så lav som forventet.

