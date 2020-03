Dette har du rett på hvis du har blitt permittert fra jobb

– Dette kommer til å skape stor problemer i privatøkonomien til folk, sier Lene Drange, økonomisk rådgiver og programleder i Luksusfellen, til God morgen Norge.

Hun forteller at det er viktig at folk ikke får panikk. Drange anbefaler å sette opp en oversikt over hvilke utgifter og inntekter man har.

– Man må begynne å prioritere. Ikke få panikk, og selg unna og prøv en kortsiktig løsning, forklarer Drange.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Ta kontakt med banken

Hvis man sliter økonomisk nå, anbefaler Drange å ta kontakt med banken for å høre om man kan få avdragsfrihet på boliglånet.

Men å ikke betale renter nå, kan ende i store summer senere.

Man kan også ta kontakt med kreditorene sine og høre om det er mulig å utsette noen regninger.

I tillegg tipser den økonomiske rådgiveren om at man kan søke om å hoppe over betalinger til Lånekassen.

– Der har man 36 betalinger man kan hoppe over, forteller Drange.

Hun poengterer at det viktigste å betale for er strøm, bolig og mat.

Barna må være syke

– Hvis barna er hjemme, men ikke syke, så har man i utgangspunktet ingen rettigheter til omsorgspermisjon slik reglene er i dag, forteller advokat Henning Heitmann til God morgen Norge.

Det som er utgangspunktet i dag er at barna må være syke, eller barnepasser må være syk for at man skal få være hjemme med barna.

Heitmann påpeker at regjeringen nå jobber med å endre disse reglene grunnet situasjonen Norge befinner seg i nå.

– Hvis barnet er sykt så kan man bruke de ti dagene man har rett på hjemme, etter tre dager skal det foreligge en sykemelding, forklarer advokaten.

Det blir også diskutert om sykemelding er noe man skal kreve nå, da legekontorene har sprengt kapasitet.

Mange har blitt permittert

Det er mange som har blitt permittert fra arbeidsplassene sine. Stortinget diskuterer om de skal sørge for at permitterte arbeidere fortsatt skal få 100 prosent lønn. Dette har fortsatt ikke blitt bestemt.

– Men det ville hjulpet mye i forhold de 60 prosentene man har krav på når man går på dagpenger, forklarer Drange.

Heitmann forteller at det er viktig å jobbe hvis man har mulighet til det.