Dette er kriseplanen til Norges største sykehus

Det innebærer at Ullevål i størst mulig grad behandler smittede pasienter, mens de andre sykehusene som tilhører Oslo Universitetssykehus behandler ikke-smittede pasienter så langt det lar seg gjøre.

Dersom situasjonen tilsier det, åpner planen for et femte punkt: Å flytte sykehusdriften til alternative bygg. Aker sykehus nevnes som et godt egnet sted for pasienter som ikke trenger intensivbehandling. LHL-sykehuset skisseres som et mulig sted for behandling av ikke-smittede pasienter.

I planen listes det også opp alternative bygninger på Ullevål som kan tas i bruk, men disse beskrives som «lite egnede lokaler».

8000 i karantene

Ingen i ledelsen ved OUS har hatt anledning til å la seg intervjue om tiltaksplanen.

I Helse Sør-Øst, morselskapet som eier blant annet Oslo og Akershus universitetssykehus, er 4000 ansatte i karantene. 1081 av disse jobber på OUS.

Totalt er rundt 8000 ansatte ved norske helseforetak i karantene, viser tall TV 2 hentet inn tirsdag.

Samtlige regionale helseforetak har nå bedt folk med helsefaglig utdanning som ikke jobber i helsevesenet og andre relevante yrkesgrupper, samt pensjonister og studenter om å melde seg til tjeneste.