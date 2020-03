Premier League-stjernene som kan bli avgjørende i sesonginnspurten (om den spilles)

– Med den formen Manchester United er i, hadde det vært en fordel å fortsette å spille fotballkamper. Men jeg tror ikke denne pausen skader dem veldig. Snarere tvert imot. De vil få inn mer kvalitet. En ting er godfølelse og flytsone, men det er mye lettere hvis man får tilbake Marcus Rashford, spesielt. Jeg tror også Pogba har mye mer lyst til å være med på det han ser av Manchester United nå. Da begynner det å ligne på noe. Stallen har vært for tynn, men med de to tilbake ser det bra ut, sier Stamsø-Møller.

Han tror den positive stemningen rundt klubben gjør at det blir lettere å starte opp igjen.

– Flytsonen er vanskelig å måle, men man kunne se at Manchester United-spillerne koste seg på banen. De har gått lang tid uten å tape. Plutselig hadde prosjekt Solskjær veldig vind i seilene. Manchester United har gått inn i noen av landslagspausene med en elendig følelse. De har tapt kamper mot dårlig lag, og det har vært dårlig stemning gjennom pausen. Da prater folk ganske lenge negativt om et lag og en klubb. Nå, etter den perioden de har vært gjennom, snakkes det veldig positivt om Manchester United og Bruno Fernandes. Det snakkes positivt om Solskjær, sier TV 2-eksperten.

– Ikke gunstig

Det gjør det definitivt ikke om Tottenham og Mourinho. Alsaker mener Solskjærs tilnærming til skadesituasjonen har vært langt mer fruktbar enn Mourinhos.

– Mourinho arvet en ubalansert tropp med en del eldre spillere over middagshøyden. De problemene er vanskelige uansett hvem som er manager. Men da skadene kom, kom også Mourinho til syne. Jeg har ikke hørt Ole Gunnar Solskjær klage sin nød i særlig grad når det gjelder skader. Han har hatt Paul Pogba, Marcus Rashford og Scott McTominay ute. Det har vært enorme skadeproblemer der også. Det handler om å gjøre det beste ut av situasjonen. Mourinho går inn i et modus der det ikke handler om klubben, men om han selv og at han skal være skyldfri. Da er det ingen nåde. Da får Ndombélé høre det, forteller kommentatoren.

Han tror, i motsetning til Stamsø-Møller, at rytmebruddet kan være negativt for Manchester United.

– For Tottenhams del er det åpenbart at det kan være positivt rent sportslig. Manchester United får tilbake Rashford og Pogba, hvis han skulle finne på å ta på seg drakten igjen. Én ting er å få tilbake spillere fra skade, en annen ting er momentum. For meg var Manchester United en favoritt til å klare topp fire, men et avbrekk nå er selvsagt ikke gunstig. De hadde en vanvittig flyt, spilte bra og så sterke ut før pausen, sier han.