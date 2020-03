– Nå trenger han pustehjelp

– Pappa er omtrent aldri syk og i god form. Man leser og hører om eldre som blir alvorlig syke av korona, så dette kom ekstremt brått på. Det har vært mye å ta innover seg på få dager, fortsetter hun.

Nå håper hun og søsknene at foreldrene blir friske.

– Pappa er veldig dårlig. Han klarer ikke prate i telefonen fordi han sliter med å puste. Han har foreløpig ikke blitt noe bedre, og vi sitter hele tiden og venter, forteller hun.

– Det kan skje hvem som helst

Da korona-utbruddet kom til Norge, forteller Solberg Ruud at familien slo seg til ro med at ingen i familien var i risikogruppen, og at det kom til å gå fint.

– Vi har forstått at slik kan man ikke tenke. Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at utbruddet på et tidspunkt vil ta slutt, men vi kommer raskere dit hvis alle gjør en innsats nå, sier hun.

Nå ønsker 25-åringen at alle tenker over hvordan man kan bidra til dugnaden for å forhindre ytterligere smitte.

– Det er enkelt å rette pekefingeren og dømme andre sine handlinger i disse tider, men jeg mener at det er viktig å endre tankegangen til at «dette kan faktisk skje oss» for at man skal forstå alvoret og ta alle forholdsregler. Vi må være greie med hverandre, sier hun.