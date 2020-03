Kurylenko, som spilte i Bond-filmen «Quantum of Solace» fra 2008, la ut nyheten på sin egen Instagram-profil søndag kveld.

I en post der hun viser et lukket vindu, forteller hun at hun er isolert hjemme og at hun ble diagnostisert med koronaviruset etter å ha følt seg syk i nesten en uke.

– Feber og utmattelse er hovedsymptomene mine. Ta vare på deg selv og ta dette alvorlig, skriver hun.

I følge Daily Mail er det usikkert hvor hun faktisk bor, men russiske medier skriver at bor i London og har gjort det i ti år.

Kurylenko ble født i det som nå heter Ukraina, men er fransk statsborger. Hun startet karrieren som modell i en alder av 13 år.

Hun er akkurat ferdig med innspillingen av filmen «The Bay Of Silence», og har etter innsatsen i Bond-filmen medvirket i filmer som «Oblivion», «The Water Diviner» og «The Room».

Hun spilte også mot Rowan Atkinson i «Johnny English Strikes Again» fra 2018, en film som parodierer nettopp James Bond-filmene.

Før helgen kom nyheten om at både Tom Hanks og kona Rita Wilson er smittet av koronaviruset.