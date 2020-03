– Frykten er det største problemet

– Man ser at den store effekten ved bioterrorisme er menneskers reaksjon og frykt, sier Olsvik.

Olsvik har også jobbet som konsulent for WHO og Verdensbanken, og han har blant annet representert Norge i en viktig internasjonal konferanse om biologivåpen.

Han er også ekspert på analyse av sykdomsutbrudd, og var en viktig aktør i debatten som omhandlet svineinfluensa for noen år siden.

Olsvik forteller at sykdomsutbrudd som korona, kan analyseres tidlig og raskt gi svar på om det er menneskeskapt eller om det er et naturlig utbrudd, og om det kommer til å bli alvorlig.

Ledet ebola-arbeid i Mali

– Så langt virker koronaviruset å være farlig først og fremst for eldre mennesker, mennesker med bakenforliggende sykdommer og mennesker med svakere immunsystem, sier Olsvik.

EBOLA: Helsearbeidere i sikkerhetsdrakter jobber med en Ebola-smittet person som ble holdt isolert. Her foto fra Beni i Kongo, juli 2019. Foto: AP Jerome Delay

Biologisk krigføring mellom land i moderne forstand er aldri tatt i bruk. Olsvik mener det er liten grunn til å frykte at noen land vil utvikle og spre virus på samme måte som vi har korona-viruset spre seg.

– Biovåpenkonvensjonen fra 1974 forbyr alle biologiske våpen. Det er forbudt og vi har gode inspeksjonsrunder. Men det man kan gjøre er å bruke gamle virus og forsøke å spre pest, for å skape frykt, sier Olsvik.

Jaktet på ebola til terrorbruk

Han viser til at terrororganisasjonen IS produserte giften ricin, men manglet kompetansen til å utvikle biologiske våpen.

En japansk sekt brukte nervegassen sarin.

– De forsøkte å dra til Kongo for å hente ebola, men lyktes ikke selv om de hadde store ressurser og jobbet intenst. Sjansen for at noen skulle lykkes med å spre en dødelig pest er liten, men en kan spre hvitt pulver for å skape panikk.

Forsvaret følger koronautbruddet

Biologiske hendelser kan oppstå naturlig eller som følge av uhell. Slike hendelser kan også inntreffe som følge av villede handlinger, slik som biologisk terrorisme og krigføring.

FFI skal bidra til å sikre at Forsvaret, forsvarssektoren og sivile myndigheter har tilstrekkelig kunnskap om slike hendelser.

– Hva kan en lære av koronautbruddet?

– Den viktigste lærdommen slik jeg ser det er hvor utrolig omfattende og komplisert håndteringen av en større biologiske hendelse fort blir i vår globaliserte hverdag og samfunn, sier forskningsleder Marius Dybwad ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

SKAPER FRYKT: Effektene av en større epidemi eller pandemi handler i betydelig grad om frykt og usikkerhet, forteller Marius Dybwad, forskningsleder ved FFI.

Dybwad presiserer viktigheten av at samfunnet tar innover seg at disse utfordringene finnes, og at kollektivet til enhver tid er best mulig rustet for å håndtere biologiske hendelser.

– Dette gjelder alle former for biologiske hendelser uavhengig av om de skyldes naturlig sykdom, uhell, ulykker eller villede handlinger slik som biologisk terrorisme eller krigføring, som alle er scenarioer vi på ingen måte helt kan utelukke, sier Dybwad.

Evne til å lage biologiske våpen

Forskningslederen mener vi må også planlegge for «det utenkelige», både om tilsiktede og naturlige hendelser.

Dybwad leder forskningsprogrammet CBRNE; Biologiske trusler ved FFI. Han ønsker ikke å mene noe om vilje og intensjon hos noen stat når det gjelder å ta i bruk biologiske våpen.

– Men å planlegge for slike hendelser og scenarioer er derimot ekstremt viktig. Spesielt i lys av at en av de beste virkemidlene vi har for å redusere faren for at eventuelle biologiske våpen skal bli brukt, er å være godt forberedt.

Dybwad viser til den raske og globaliserte vitenskapelige og teknologiske utviklingen som nå skjer innenfor svært mange områder.

– Blant annet innen medisin og bioteknologi og spesielt innenfor syntetisk biologi. Sammen med en raskt økende kunnskap om og tilgang på genetisk informasjon, gjør dette at enhver velutviklet stat som for eksempel driver biomedisinsk forskning og har en farmasøytisk eller bioteknologisk industribase, trolig vil ha evnen til å utvikle og benytte biologiske våpen dersom de skulle ønske det.

Frykt kan skape enorme konsekvenser

– Hvis vi ser på den ekstreme effekten koronautbruddet så langt har hatt på verdenssamfunnet, verdensøkonomien, hverdagen til de fleste og snart trolig alle verdens borgere, med stengte grenser og isolering av både nasjoner og folk, er det åpenbart at det globaliserte samfunnet vi lever i, også vi i Norge, er veldig sårbare for biologiske hendelser.

– Når en ser den «effekten» koronaviruset har hatt på verdenssamfunnet, kan en da frykte at noen lignende kunne vært brukt i såkalt biologisk krigføring, kanskje for også å skape frykt like mye som reell smitte…?

– Effektene av en biologisk hendelse, særlig når det er snakk om en større epidemi eller pandemi avhenger ikke alltid nødvendigvis av hvor mange mennesker som forventes å bli alvorlig syke eller dø, men også i betydelig grad av frykt og usikkerhet, og som igjen resulterer i enorme samfunnsmessige konsekvenser, forklarer Dybwad.