NTNUs korona-melding skaper reaksjoner

NTNU har drøyt 1.100 studenter i utlandet, og omtrent 100 av disse holder til i USA.

Slettet formuleringen

Årsaken til at universitetet slettet den konkrete formuleringen om USA er fordi de ikke ønsker at enkeltformuleringer skal overskygge viktig informasjon.

– Vårt hovedfokus er å gi god og riktig informasjon til våre ansatte og studenter, sier Dahl.

USA nevnes i samme setning som ordene helsetjenester, infrastruktur og kollektivtransport. Ved spørsmål om hvilke av disse tre tjenestene NTNU henviste til, sier Dahl at «infrastruktur» er nøkkelordet.

– Det har vært uttalt bekymring for at ikke alle kommer seg tidsnok til flyplasser, med tanke på at flere land vurderer å stenge grensene, sier hun.

Kritikk mot Trump

I etterkant av utbruddet av covid-19 har myndighetene i USA og president Donald Trump fått sterk kritikk av befolkningen.

Blant kritikken er at mange mener presidenten ikke har forstått alvoret i situasjonen, og at han har uttalt at situasjonen er under kontroll i USA. Hovedpunktene for kritikken er derimot den økonomiske prisen for å bli testet og behandlet for sykdommen, og mangelen på betalt sykefravær i arbeidslivet.

Nå ser det midlertidig ut til at dette er i endring. Natt til lørdag vedtok Representantenes Hus en krisepakke for å bekjempe viruset. Pakken inkluderer gratis virustesting og sykelønn, og Trump var tydelig på at han stiller seg bak krisepakken.

Ifølge helsemyndighetene i landet er hittil 3.807 personer bekreftet smittet av viruset i landet, og 69 personer har mistet livet. I likhet med i Norge regner myndighetene med at det er store mørketall.