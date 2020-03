Det kunngjorde Premier League mandag ettermiddag. Fernandes får prisen fordi han umiddelbart gjorde inntrykk og leverte imponerende fotball for Manchester United fra første kamp.

Fernandes ble kjøpt fra Sporting få dager før overgangsvinduet i januar stengte, og han ser ut til å bli en ordentlig fulltreffer for United-manager Ole Gunnar Solskjær. Portugiseren har blant annet bidratt med sju målpoeng i løpet av ni kamper for klubben.

Manchester United er ubeseiret i samtlige turneringer etter at Fernandes kom til klubben. Det er det ingen andre Premier League-lag bortsett fra Burnley som kan skilte med i samme periode.

Solskjær mener 25-åringen har tilført laget en rekke kvaliteter.

– Det er ikke bare det du ser på banen. Vi kan se på bevegelsene hans, pasningene hans, risikoen har tør å ta, avslutningene hans og at han scorer mål. Men personligheten hans også. Han er en spiller som vil ha ballen hele tiden, en som ikke er redd for å gjøre feil. Han var i veldig god form da han kom. Han er en viktig brikke i det spillet vi holder på med, uttalte Solskjær til TV 2 for noen uker siden.

(©NTB)