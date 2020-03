Apotek tvinges til å stenge – flere hundre ansatte i karantene

«Vi har dessverre redusert bemanning grunnet sykdom», opplyser apoteket.

KORONASYKE: Flere ansatte på apotek over hele landet er syke og hjemme fra jobb. Flere er trolig smittet av korona. Her en plakat som forteller om redusert bemanning ved et Vitusapotek i Bergen. Foto: Haakon Eliassen

Marit Meidell ser frem til at apoteket får beskyttelsesskjermer. Dette har hun hørt rykter om.

– Vi har hørt at dette er på vei og det er bra.

– Hva tenker du ellers er viktig i disse dager dersom en skal beskytte seg best mulig?

– Det er viktig at kundene våre i størst mulig grad bruker berøringsfrie terminaler for betaling av varer. Og i minst mulig grad tar på terminalene, sier Meidell til TV 2.

Hun viser så hvordan hun trykker koden, ved å bruke kortet og ikke fingrene på talltastene på betalingsterminalen.

Sikkerhetsglass mot korona

Vitusapotek bekrefter til TV 2 at man har gått til innkjøp av pleksiglass som skal redusere smittefaren i apotekene. Dette er blant annet montert på et apotek i Skien.

– Vi henger nå opp pleksiglass i resepturen og ved diskene og utgangskassene i apotek for å minimere smittebelastningen for de ansatte. Dette vil være på plass så fort det lar seg gjøre, bekrefter Kinn overfor TV 2.

Apotekene har i flere uker hatt plakater på dørene om at folk som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal gå inn i apotekene fordi det ofte er folk som er i risikogruppene som oppsøker apotek for å hente andre legemidler.

– Vi har lagt til rette for utlevering av legemidler gjennom luker og på utsiden av apotekene de aller fleste steder.

– I disse korona-tider, hvordan er pågangen og tilgangen når det gjelder medisiner?

– Det viktigste budskapet vi nå har til befolkningen er at kronikere og andre som er avhengige av legemidler for å ha god helse, skal være trygge på at vi har nok legemidler slik situasjonen er nå. Vi følger med på lagerbeholdningen hver dag, og er i fortløpende dialog med leverandører og vi rapporterer status til myndighetene, sier Kinn til TV 2.

Legemiddelverket strammer inn

For å passe på at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig, har Legemiddelverket bestemt at apotekene skal passe på at alle legemidler på blåresept leveres ut for maks tre måneders forbruk av gangen.

Dette gjelder også legemidlet acetylsalisylsyre (Albyl-E) på hvit resept. I tillegg har de bestemt at metformin og insulin kun kan leveres ut til én måneds forbruk av gangen. Det er også rasjonering på paracet på hvit resept.