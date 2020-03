– Hverdagen blir jo ikke noe enklere

Helsesykepleieren driver Snapchat-kontoen "Helsesista", som har over 200.000 abonnenter. Via Snapchat prøver hun å komme i kontakt med barn og unge med en målsetting om å bedre deres mentale helse.

Krohn Engvik frykter at hjemmetilværelsen kan være utfordrende for mange foreldre.

– Jeg er bekymret for at det ikke alltid er hyggelig rundt kjøkkenbordet nå. Mange voksne har mistet jobbene og inntekten sin, og da kan det koke over. I går fikk jeg melding av en ungdom som hadde blitt slått i hodet av en forelder som vanligvis ikke gjør sånne ting, sier Helsesista.

Hun oppfordrer foreldre til å ta kontakt med en hjelpelinje, dersom de føler at det kunne hjulpet med litt veiledning.

Forventer pågang

Avdelingsleder for alarmtelefonen for barn og unge, Margrethe Østerhus, forteller at de forventer flere telefoner fra bekymrede barn.

– Det har ikke vært noen stor pågang ennå, men det tror vi det vil bli. Koronaviruset og inneperioden kan gjøre det litt verre, om man allerede har det vondt.

Alarmtelefonen har nylig besluttet at de skal være tilgjengelige døgnet rundt for barn som trenger å prate ut.

Østerhus tror at alarmtelefonen har kapasitet nok til å besvare telefonene fra de unge, men at det kan bli aktuelt å oppbemanne.

Hun forteller også at de allerede har fått flere telefoner om koronaviruset.

– Nylig ringte det en som sa hun følte seg litt tufs. Hun var dermed bekymret for å smitte foreldrene sine, som hun visste var sårbare for viruset.

Barneombud roser regjeringen

Barneombud Inga Bejer Engh håper at de sårbare barna blir fulgt opp, selv om de ikke er på skolen.

– Så håper jeg at alle som jobber med utsatte og sårbare barn og unge blant annet i skole, barnehage og barnevern, nå gjør det lille ekstra for dem. Dere blir utrolig viktige for barna fremover, sier hun.

GIR ROS: Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Engh roser også pressekonferansen for barn mandag, der statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svarte på spørsmål om koronakrisen.

– Det er bra at statsministeren tok seg tid til å snakke direkte til barna for å trygge dem på pressekonferansen i dag. Det trenger de nå, sier Engh til NTB.

Barneombudet minner om at alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen. Telefonnummeret er 116 111.