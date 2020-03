Frem til midnatt søndag hadde 96 nye personer testet positivt.

Totalt er elleve pasienter bekreftet med koronavirus innlagt på intensivavdelinger, ifølge FHI, som daglig oppdaterer tallene.

Samtidig antas antall smittede i virkeligheten å være betydelig høyere, fordi mange trolig er smittet uten å ha testet positivt ennå.

Totalt var 18.062 rapportert testet for koronavirus mandag klokken 8.30.



Tre personer er døde som følge av koronaviruset i Norge.

For de som er bekreftet smittet, er gjennomsnittsalderen 46 år, ifølge FHI. Av dem er 38 prosent kvinner og 62 prosent menn.

FHI opplyser at 359 personer har blitt smittet i Norge, mens 752 har blitt smittet utenlands. For 58 personer er smittestedet under avklaring.