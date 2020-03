Lag en god gryte med det du har i kjøleskapet

Tips: Deigen kan også lages kun med ca 1 1/2 kg grovbakst mel.

Fremgangsmåte:

Smelt margarin/smør, tilsett melk og varm til «fingervarmt» (olje varmes med væsken). Hell over i en bakebolle, smuldre gjæren i den lunkne væsken, (tørrgjær tilsettes sammen med det tørre). Tilsett resten av ingrediensene i bakebollen og elt til du får en glatt, myk og smidig deig som slipper bakebollen, 8-10 minutter i kjøkkenmaskin eller elt sammen med sleiv. Dekk bakebollen med plast eller et klede og la deigen heve til dobbel størrelse.

Ha deigen ut på et melet bakebord. Del i like store emner og trill til boller. Sett med litt avstand på bakepapirkledd stekebrett for rundstykker eller med ca. 1/2 cm avstand slik at de eser sammen til en «bollekake». Dekk med et klede, og la etterheve til dobbel størrelse, 30 -40 minutter.

Før steking , pensle ev med litt vann, og dryss med valmuefrø eller solsikkekjerner/linfrø. Stek midt i ovnen på 225 grader i 10–12 minutter, 15-20 minutter for «bollekake». Avkjøl på rist. Avkjøl helt før de legges i pose.