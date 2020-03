Den svenske avisen har snakket med Agneta Sunesson fra Karlstad, som skulle reise hjem etter et tre ukers opphold i Thailand. Hun har bilen parkert på Oslo lufthavn, men kommer seg ikke til Oslo fra Krabi.

– Da vi kom fram til innsjekkingen, fikk vi vite at de bare slapp gjennom folk med norsk pass. Vi bor i Karlstad, så det nærmeste er å fly fra Oslo, sier hun til Expressen.

Utstrakt grensekontroll

Mandag morgen ble det innført streng grensekontroll i Norge. Utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge blir bortvist med hjemmel i smittevernloven.

Norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

De nye reglene ser nå ut til å ramme utlendinger som bruker Norge som et transittland på reisen.

OK om man skal fly videre

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian skriver i en epost til TV 2 at det er forskjell på om man skal fly videre fra Oslo lufthavn eller ikke.

«Alle reisende som skal fly hjem til Sverige via Oslo og bare skal være i transittområdet på Oslo Gardermoen flyplass, får være med. Om man derimot ikke skal fly videre til Sverige (eller et annet land) samme dag, får man ikke være med. Dette er restriksjoner som er innført i Norge og som vi som flyselskap må forholde oss til», heter det i eposten.

«Om det er slik at passasjerer feilaktig har blitt nektet ombordstigning er det noe vi dypt beklager og må undersøke slik at vi i så fall kan hjelpe berørte passasjerer på best mulige måte», står det videre.

Agneta Sunesson sier til Expressen at hun har fått tak i billett med Thai Airways på tirsdag. Den flyvningen går imidlertid til Arlanda, og bilen står fortsatt i Oslo.

Får lov til å reise gjennom Norge



Justisdepartementet sendte mandag ut en avklaring om passasjerer i transfer på norske lufthavner. Der går det fram at disse reisende ikke kan bortvises: