– Tilbakemeldingene fra helgens visninger er at det kom noe mindre folk enn vanlig, men at det fortsatt er aktivitet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Det var ikke lov til å håndhilse, ta på ting i eller være mange personer til stede på helgens visninger. Det skal ha gått bra, melder meglerbransjen, men fortsatt vet de ikke hvordan boligprisene vil påvirkes av koronakrisen.

Usikkert

– Vi er vitne til en historisk usikker situasjon, sier Lauridsen og fortsetter:

– Myndighetene antar at vi har full epidemi fra mai til oktober og at det kommer en topp midt i perioden. Vi er ganske sikre på at vi kommer til å se en nedgang i aktiviteten i boligmarkedet i takt med at antall smittede stiger.

FRYKTER STOPP: Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Med aktivitet mener han antall boliger som legges ut og omsettes.

Kan få bråstopp

Det store usikkerhetsmomentet er hvor hardt markedet rammes. Bransjen frykter at man i en periode kan få en situasjon der tilnærmet ingen boliger omsettes.

– Samtidig tror vi at prisene kommer til å være rimelig flate, men dette er ukjent terreng for oss. Vi har sett på lignende eksempler, for eksempel fra SARS-viruset i 2003. Da erfarte vi at aktiviteten gikk kraftig ned, men prisene holdt seg rimelig stabile på boligene som ble omsatt, sier Lauridsen.

Han forventer at såkalte «bekvemmelighetskjøp» går ned, men mener at det hele veien kommer til å være en viss boligetterspørsel i markedet, for eksempel blant skilte par som må finne et nytt sted å bo.

Frykter forsinkelser

Lauridsen frykter at nybyggingsakvitet, og særlig den som ikke er satt i gang, kan bli forsinket.

– Man kan komme i en situasjon med et oppdemmet behov som innebærer at mange ikke fikk flyttet da de hadde tenkt til det, og det kan igjen føre til veldig stor aktivitet i markedet når smittetoppen er nådd.

Eiendom Norge-sjefen mener at det store spørsmålet er hvor hardt skadd norsk økonomi blir som følge av koronakrisen og i hvilken grad regjeringens økonomiske krisetiltak er nok til å demme opp.

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, sier at usikkerheten i markedet er stor.

– Men foreløpig er vi i hvert fall ikke en situasjon der det er full stopp. Folk går på visning, og det blir lafgt ut annonser på Finn. Så gjenstår det å se hva som skjer videre, sier hun.

Verre for noen

Macic sier at hun tror at Norges Bank kommer til å senke renta ytterligere. Det kan gjøre at folk velger å låne penger til bolig.

– Det virker ikke sannsynlig at utlånene vil stoppe opp, men det er en fare for at frykten og usikkerheten gjør at mange setter seg på gjerdet og avventer situasjonen, sier hun.

Macic antar at ulike landsdeler vil merke konsekvensene av krisen ulikt. I Nord-Norge, der reiselivsnæringen er stor, vil trolig mange miste jobben på grunn av korona-tiltakene.

– Samtidig har vi et oljeprisfall som særlig rammer Sør-Vestlandet. Noen vil få det tøffere enn andre, sier hun.