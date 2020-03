Trine Rein korona-fast i USA: – Savner mannen min

Trine Rein er i Nashville og har den siste tiden jobbet i studio med to nye låter.

Hun skulle egentlig hatt hjemreise i dag, men nå er planene endret på grunn av korona-viruset. Trine Rein er korona-fast i Nashville.

– Jeg vet ikke helt når jeg kan komme meg hjemover eller hva det vil koste meg av ekstra utgifter til hotell og opphold, skriver artisten i en e-post til God kveld Norge.

Kjenner etter på formen

Hun forklarer at hun prøver å gjøre det beste ut av situasjonen hun har havnet i og følger med på nyhetene.

Rein prøver å finne løsninger på om hun skal komme seg hjem eller reise videre til familien sin i California, og hun tenker ofte på familien og mannen, Lars Monsen (56), hjemme i Norge.

I STUDIO: Trein Rein lager ny musikk i Nashville. Foto: Privat.

– Jeg savner mannen min og resten av familien min litt ekstra når jeg vet jeg ikke kan komme meg hjem etter eget ønske, forteller artisten.

49-åringen sier at hun er veldig bevisst på hvordan hun føler seg hele tiden mens hun er i USA.

– Jeg går liksom og «monitorerer» formen hele tiden for å være sikker på at jeg ikke har fått viruset og er smittebærer, forklarer hun og fortsetter:

– Man er jo både redd for å smitte andre og også å måtte avslutte den viktige jobben jeg har å gjøre her borte.

Permittert som arbeidstaker

Trine Rein har måttet avlyse eller utsette flere konserter. Dette har stoppet all omsetning med 100 prosent over natten for artisten.

– Det er en stor strek i regningen, bokstavelig talt, sier Rein som er avhengig av å kunne holde konserter for å holde karrieren gående.

– Jeg har blitt nødt til å permittere meg som arbeidstaker, og så fort jeg kommer hjem må jeg se på mulighetene til å hente ut dagpenger som jeg har skjønt at myndighetene har åpnet for nå, forklarer hun.

– Sånn sett er vi svineheldig som bor i et land som Norge midt oppi det hele.

Solidaritet og egoisme

49-åringen håper at korona-utbruddet kommer under kontroll så snart som mulig slik at hjulene kan starte opp igjen.

– Det er jo en veldig spesiell tid å leve i her på jorden. Nå får vi virkelig testet oss på solidaritet og sett hvem som er hvem i befolkningen, forklarer hun og trekker frem egoisme som et eksempel.

– Egoismen kommer veldig tydelig frem hos de som velger å trosse alle råd for å få kontroll på smitten til fordel for egen komfort.

Trine Rein forteller at hun kjenner flere som jobber i helsevesenet og hyller innsatsen deres. Midt oppi det hele prøver hun å finne en mening i det som skjer i verden akkurat nå: