Mandag morgen var alle Eliteseriene-klubbene samlet til en telefonkonferanse med NTF.

Tema: den vanskelige økonomiske situasjonen, og hvorvidt klubbene blir nødt til å permittere spillere og trenere.

Hovedkonklusjonene fra møtet er:

Beslutningen om permitteringer blir utsatt i et par dager for å få konferert med alle parter og undersøke det juridiske

Klubbene er «solidariske», sier Haug, og vil ikke hente spillere fra andre klubber innad i Norge om det blir permitteringer

Haug er klokkeklar på at fotball-EM bør flyttes eller avlyses

Den kommende Eliteserie-sesongen skal uansett bestå av 30 kamper - uansett når det måtte være gjennomførbart

Lagene vil ikke holde fellestreninger før tidligst 31.mars

Spillere vil ikke bytte klubber innad i Norge

– Det var enighet mellom alle klubbene om at vi ønsker å diskutere med spiller - og trenerforeningene og NISO før det iverksettes permitteringer. Vi bruker en dag eller to til før vi eventuelt går til det steget, sier Haug.

Samtidig påpeker han at dette gjelder spillere og trenere, og at det er opp til hver klubb om man må permittere administrativt ansatte.

– Tror du det er sannsynlig med permitteringer av spillere og trenere?

– Det er for tidlig å svare på. Jeg vil ikke forskuttere de møtene og samtalene vi skal ha, sier Haug.

– Om det blir permitteringer, vil mange spillere i teorien stå frie til å bytte klubb. Hvordan forholder klubbene seg til det?

– Det er en felles solidaritet i Fotball-Norge. Vi lever i et internasjonalt samfunn, så vi må diskutere hvordan det eventuelt blir gjort med klubber i utlandet. Men i Norge er holdningen i alle fall veldig solidarisk. Det er en felles forståelse for at vi nå må stå samlet.

Full sesong

Videre ble det besluttet at forbudet mot fellestreninger settes til 31.mars, i første omgang, og holdningen i NTF er klokkeklar på hva som bør skje når neste sesong kommer i gang:

Sesongen skal spilles som normalt, med det vanlige antallet kamper, og fotball-EM bør flyttes eller avlyses så fort som mulig.

– Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt. Men det er kun snakk om utsettelser - det er helt uaktuelt med noe annet enn 30 serierunder. Så forholder vi oss til at UEFA må ta til vett og avlyse eller utsette fotball-EM. Det er min klare holdning, sier Haug.