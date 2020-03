Det er mye som taler i riktig retning for Mercedes sin nyeste kompakt-SUV, GLB.

God plass, mulighet for firehjulsdrift, masse utstyr og at bilen kan konfigureres som sjuseter – er gode nyheter for mange her hjemme.

Som navnet tilsier, plasserer nykommeren seg mellom dagens kompakt-SUV GLA og den mellomstore GLC. Men hvis vi ser på de faktiske målene, er GLB nesten på størrelse med sistnevnte. Med sine 463 cm er den bare to centimeter kortere enn GLC.

Dermed snakker vi om en romslig SUV i denne klassen.

Startpris under 500.000 kroner

Den norske importøren åpner nå for bestilling av nye GLB. Og de første leveringene kan starte allerede denne måneden.

Startprisen på nykommeren er 486.000 kroner. Da snakker vi GLB 200, som har en 1,33 liters bensinturbo på 163 hk. Ønsker du firehjulsdrift må du opp på GLB 250 4Matic. Da øker prisen til 619.000 kroner.

Her får du i tillegg en merkbart kraftigere motor. 2-literen leverer 224 hk og får Mercedes sin nye 8-trinns dobbeltclutch-kasse.

Helt på topp finner vi AMG GLB 35. Den har også en 2-liters bensinmotor, men leverer hele 306 hk og 400 Nm. 0-100 km/t er i mål på kjappe 5,2 sekunder, kontra 9,1 sekunder på innstegsmodellen.

Eksteriørdesignet minner litt om den gamle GLK – kontra GLC som er mer rund i kantene.

Nå satser de på dieselhybrid

Foreløpig ikke ladbar

Nye GLB blir i første omgang tilgjengelig med fem bensin- og dieselmotorer. Begge dieselversjonene leveres med 4Matic firehjulsdrift og 8-trinns girkasse. Her er prisene 546.000 kroner for 200 d (150 hk) og 572.000 kroner for 220 d (190 hk).

Her i Norge er det store spørsmålet naturligvis om GLB blir ladbar.

Akkurat det vil den norske importøren hverken bekrefte eller avkrefte på nåværende tidspunkt. Men ettersom både A-Klasse, B-Klasse og GLA nå er lansert med en helt ny ladbar drivlinje, vil det være merkelig om ikke GLB også kommer med ledning etterhvert. Det vil i så fall også gjøre startprisen ennå gunstigere.

2020 Mercedes E-Klasse: Her er de første bildene

Interiøret er godt kjent fra resten av den nye kompaktfamilen med blant annet widescreen-cockpit og MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Avansert teknologi

I likhet med resten av kompaktfamilien har GLB assistansesystemene man finner i dagens S-Klasse, noe som gir den høyeste graden av aktive sikkerhetsfunksjoner i dette segmentet.

Innstegsmodellen GLB 200 får den nyutviklede M282-motoren med sylinderkutt for redusert forbruk og utslipp.

Takket være økt datakraft og nye sensorer som gjør det mulig «å se» opptil 500 meter fremover kan bilen kjøre semiautonomt i kø og på motorvei. Systemet benytter også kart- og navigasjonsdata for å hjelpe sjåføren i en rekke situasjoner, som å tilpasse hastigheten når den nærmer seg svinger, veikryss eller rundkjøringer.

Modellen leveres med automatisk nødbrems som standard, som avhengig av situasjonen, kan bidra til å redusere konsekvensene av en kollisjon i trafikk med langsomme, stoppende eller stasjonære biler. GLB kan også oppdage kryssende fotgjengere og syklister.

I tillegg er Active lane keep assist standard, noe som holder bilen i veibanen dersom en uoppmerksom sjåfør drifter ut av kurs.

Det blir ikke enklere å velge SUV etter dette...

Sjuseter

GLB er den første kompaktbilen fra Mercedes-Benz tilgjengelig med en tredje seterad. Sikkerheten er høyt prioritet også helt bakerst, med uttrekkbare hodestøtter, setebelter med strammefunksjon, airbag for sidevinduene, og selvsagt Isofix.

Dette gjør det mulig å feste totalt fire barneseter på en trygg måte. For å sikre trivsel og komfort har passasjerene på tredje rad to drikkeholdere mellom setene, samt to oppbevaringsrom med hver sin USB C-port.

Når setene ikke er i bruk kan de senkes flatt ned i gulvet for å øke bagasjeromsvolumet.

GLB blir tilgjengelig som sjuseter. Det er første gang i en kompaktbil fra Mercedes.

Mercedes GLB: Kan bli en ny storselger – se de første bildene

Tilpasser seg søvnen din

Utover flere avanserte sikkerhetssystemer vil Mercedes tilby en ekstra dose komfort i nye GLB – dersom du huker av «Energizing komfortkontroll» i utstyrslisten.

Den kobler sammen alle bilens komfortsystemer, som klimaanlegg, atmosfærebelysning, massasje, duft og musikk. Her kan føreren konfigurere et bestemt velværeoppsett som passer deres humør og behov.

Bagasjerommet rommer 560 liter.

Dersom man har en smartklokke (Garmin) som er koblet til bilen vil Energizing Coach komme med anbefalte oppsett basert på stressnivåer, søvnkvalitet og puls, i tillegg til bilens telemetridata.

– En kompakt premium-SUV med god plassutnyttelse er unikt på det norske markedet. GLB introduseres med en rekke effektive motorer, og i kombinasjon med 4Matic firehjulsdrift har den alle egenskapene som skal til for å bli en suksess, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz hos Bertel O. Steen.

Slik ser GLB ut i AMG-versjon. Bilen får akkurat samme motor som A35. Det vil si en 2-liters rekkefirer på 306 hk og 400 Nm.



Dette er prisene på nye GLB:

Mercedes har nylig lansert en oppdatert E-Klasse: