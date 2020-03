Mandag fikk spillerne i toppserieklubben Arna-Bjørnar beskjed om at de permitteres. De er langt fra i en unik situasjon.

NISO-leder Joachim Walltin forteller om bekymrede medlemmer.

– Det er mange spørsmål og mye usikkerhet. Vi følger opp på best mulig måte og har gitt beskjed om at våre medlemmer helst må gå gjennom tillitsvalgte for at vi skal å få hjulpet flest mulig. Det er i lagidrettene det er flest spørsmål rundt permittering på nåværende tidspunkt. Det går via advokaten vår, men bare i går var det 14 ulike klubber i forskjellige idretter som hadde fått permitteringsvarsel, og vi mottar stadig nye henvendelser. Det er ganske omfattende, og det endrer seg fra dag til dag. Pakken som kom i dag er selvsagt bedre for alle, men i dag bruker vi mest tid på dialog med forbund, klubber og organisasjoner sentralt, sier Walltin til TV 2.

Tallet på permitterte utøvere øker for hver dag.

– Uavhengig av idrett kan man regne 20 i snitt per klubb. Og det er sikkert bare starten. Det kan komme mye mer enn det, sier Walltin.

Kan finne ny arbeidsgiver

Spørsmålet er om spillerne står spillerne fritt til å finne seg nye klubber. NISOs advokat Eirik Monsen skriver følgende på organisasjonens hjemmeside:

«Ved permittering i lagidretter som fotball, håndball og ishockey er spillerne bundet av sine respektive kontrakter for en tidsbestemt periode. De har ikke anledning til å si opp arbeidsforholdet, med mindre det følger eksplisitt av kontrakten eller partene blir enige om dette. Ved permittering gis imidlertid arbeidstaker mulighet til å si opp arbeidsavtalen.»

Walltin frykter at noen vil utnytte situasjonen.

– Når man blir permittert er det i utgangspunktet slik at man er reell arbeidssøkende. Man har da mulighet til å si opp kontrakten og få ny jobb. Det er riktig. Det er en av problemstillingene man må se på. Vi kan ikke styre hva den enkelte gjør, men vi vil ikke at noen skal utnytte situasjonen. Det er mange ulike scenarier, og det er vanskelig å ta høyde for alt, sier Walltin.

– Kan det tenkes at robuste klubber kan plukke spillere fra klubber som sliter?

– Ja, det er et tenkt scenario, sier han.

– Vi ønsker minst mulig konflikter og må unngå at noen utnytter situasjonen. Samtidig må vi ivareta spillernes rettigheter. Vi må finne gode løsninger for at vi kommer oss gjennom dette uten at noen blir utnyttet eller at noen går konkurs, avslutter Walltin.