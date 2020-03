Ved nitiden mandag var Osloskolens nettsider nede kort tid, men kom seg raskt opp igjen.

– Sidene kan være noe tregere enn normalt, men nå skal de fungere, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, Kristine Strømmen.

Hun forklarer at ved lengre nedetider vil både skolene og brukerne bli informert. Nå som skolene skal holde digital undervisning, er det mange som skal logge på samtidig.

– Dette er en helt ny situasjon, så det er vanskelig å si hvordan nettsidene vil takle den økte pågangen. Men vi følger med og jobber hardt for at alt skal fungere, sier Strømmen.

Uninett, som driver den «digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge», skriver at mange brukere kan oppleve problemer med Feide-innlogginger. Feide er et felles innloggingssystem som brukes både av studenter og lærere.

Problemene skyldes høyst sannsynlig mange brukere som forsøker å logge seg på samtidig. Uninett ser at noen brukere kommer seg inn fint, mens andre feiler.

Som følge av koronaviruset er det innført en beredskapsstab som overvåker de mest kritiske tjenestene for utdanningssektoren i Norge.

