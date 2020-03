Sats og ISS har allerede fått kjenne på de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

Treningskjeden Sats har sendt ut permitteringsvarsel til 4000 ansatte, mens servicebedriften ISS har permittert 2500 ansatte, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte i sentrene i Norge, samt at vi jobber med situasjonen i de andre landene. Det er litt ulike permitteringsregler i de forskjellige landene, sier Sats-sjef Sondre Gravir til Dagens Næringsliv mandag.

Stengt

Forrige torsdag stengte Sats ned alle sine treningssentre i Norden som følge av koronavirusutbruddet.

– Det er selvfølgelig altoppslukende og ekstremt krevende. Samtidig må man prøve å forholde seg til fakta, sier Grevir til Dagens Næringsliv.

Han forteller videre at dette var beslutningen Sats mente var riktig, til tross for at det vil få enorme konsekvenser for ansatte, selskapet og finansielt. Grevir vet ikke hvor lenge senterne vil stengt.

– Der forholder vi oss til de som er mer eksperter enn det vi er, sier han.

– Alvorlig situasjon

– Dette er en meget alvorlig situasjon og treffer industrien med full kraft. Vi må være forberedt på at dette kan få dramatiske konsekvenser, sier Carl-Fredrik Bjor, konsernsjef i ISS, i en uttalelse, ifølge Dagens Næringsliv.

Totalt er altså 2500 av de 11.000 ansatte i selskapet permittert.

– Det vi har sett så langt er bare starten. Vi har de siste dagene vært i full beredskap, sier Bjor.

Selskapet har over 5000 ansatte innen renholdstjeneste. Bjor reagerer på at dette ikke regnes som samfunnskritisk tjeneste.

– Renholdstjenestene som vi leverer er helt avgjørende for å drive proaktivt smittearbeid for norske bedrifter. Disse menneskene utøver en særdeles viktig tjeneste under vanskelige forhold og burde sikres enda bedre enn det vi ser i dag, sier han.

