Folk vil kjøpe hunder som «trøst» for å være hjemme: – Fraråder på det sterkeste

Karantenetiden har allerede begynt å tære på tålmodigheten hos enkelte.

I løpet av de siste dagene har Kari Knudsen, leder i Norsk Spaniel Klub, mottatt et tjuetalls henvendelser fra folk som plutselig vil skaffe seg valper. Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

– Valper må man jo aldri kjøpes på impuls. Det er jo noe som man har i gjerne 10 til 12 år. Da er det ugunstig hvis man lar seg påvirke i noen minutter hvor man tenker: «Åh, kanskje jeg skulle ha en valp nå som jeg er hjemme og kjeder meg litt», sier Knudsen til TV 2.

– Det er viktig å tenke på flere enn seg selv spesielt i sånne dager, og at man ikke tar på seg noe som kan bli en ekstra belastning.

FÅR MANGE FORESPØRSLER: Kari Knudsen er leder for Norsk Spaniel Klub og oppdretter av Spaniel-hunder. Foto: Privat.

Gjennomskuer impuls-kjøpere

Knudsen driver egen oppdrett av Spaniel-hunder i kennelen «Dandygirls».

Hun forteller at hun raskt merker hvem som har tenkt over et hundekjøp lenge, og hvem som eventuelt vurderer å kjøpe fordi de nå plutselig har fått en roligere hverdag.

– For det første så spør jeg om de har tenkt på dette med valp lenge, og så spør jeg om motivasjonen for å få en valp eller hund akkurat nå. Da er det jo noen samtaler hvor vi skjønner at angsten for å kjede seg nå i disse koronatider er stor, sier hun.

– Vent og vær tålmodig

Flere hundeeiere har også kontaktet Knudsen fordi de ønsker seg valper på en hund de allerede har. Også her har hun bedt folk om å tenke seg om.

– Jeg har vært opptatt av å si: «I dag er du frisk, men vi vet ingenting om koronaviruset, og det er en god grunn til at myndighetene har satt i verk disse tiltakene. Vet du at du er frisk om 8-9 uker, til å kunne bistå den tispen under fødsel?», forteller Knudsen og fortsetter:

– Min oppfordring er at folk venter til det hele er avklart – og vær tålmodig.

Fraråder på det sterkeste

Veterinær Torill Moseng forstår at folk ønsker å ha kontakt med dyr i denne situasjonen.

– Som veterinær og dyre-elsker selv på alle nivåer, så er det ingen tvil om at i en sånn situasjon som vi står oppe i nå, så betyr dyrene våre ekstra mye. Dyrene våre betyr svært mye for alle eiere og de regnes som en del av familien. Vitenskap konkluderer med at dyr senker pulsen, får folk til å komme seg raskere etter operasjoner og har en påvirkning både på vår psykiske og fysiske helse som gjør at vi får det bedre som mennesker. Derfor forstår jeg veldig godt at det er viktig å ha kontakt med dyr i disse dager, sier Moseng til TV 2.

Hun er derimot helt enig i Knudsens uttalelser og fraråder impulskjøp av dyr på det sterkeste.