Dette bør du gjøre for å sikre økonomien din i koronakrisen

Siden fredag har opposisjonspartiene og Finanskomiteen på Stortinget sittet i forhandlingsmøter for å få på plass en pakke for de som rammes økonomisk av koronakrisen.

Mandag morgen kom partene til enighet. Krisepakken ble presentert i Vandrehallen på Stortinget.

Hovedtrekkene i pakken er som følger:

Ansatte som blir permittert vil få full lønn i 20 dager.

De som er hjemme med barn vil få en dobling av periode med omsorgspenger, fra 10 til 20 dager.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få en kompensasjon på opptil 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene, med en ramme som gjelder opptil 6G, altså omlag 600.000 kroner. Selvstendig næringsdrivende får også utsatt betaling av forskuddsskatt.

Lærlinger som mister lærlingplassen vil få beholde lønnen.

Alle vil få en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.

Inntektsgrensen for å motta dagpenger reduseres fra 150.000 til 72.000 kroner.

– Gir trygghet

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, sier hun først og fremst er glad for at opposisjonen har tatt grep. Hun mener at pakken regjeringen presenterte fredag ivaretar bedrifter på en god måte, men at den ville gå hardt utover de som blir permittert.

– De som har lavest inntekt i utgangspunktet har det tøffest i hverdagen generelt. Om de i tillegg skulle gått ned nesten 40 prosent i lønn hadde det blitt veldig tøft, sier Tvetenstrand.

FORBRUKERØKONOM: Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Hun peker på ordningen som gjør at småbarnsforeldre vil få dobbelt så mange dager hjemme, og utvidelsen av dager med full lønn for de som er permittert, som tiltak som gir vanlige familier en sjanse.

– Det gir noe større forutsigbarhet og trygghet, sier hun.

Forbrukerøkonomenes råd Ukeshandle: Da går man sjeldnere på butikken, og du sparer penger.

Da går man sjeldnere på butikken, og du sparer penger. Hva klarer du deg uten?: Bruk tiden du har til overs nå på å se hva pengene går til. Trenger du for eksempel alle strømmetjenster og abonnementer du har?

Bruk tiden du har til overs nå på å se hva pengene går til. Trenger du for eksempel alle strømmetjenster og abonnementer du har? Hva tilbyr banken?: Om du blir permittert - undersøk hva banken din tilbyr. De fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet på boliglån.

Om du blir permittert - undersøk hva banken din tilbyr. De fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet på boliglån. Studielån: Sjekk om mulighet for avdragsfrihet på studielånet.

Sjekk om mulighet for avdragsfrihet på studielånet. Snakk med kreditorer: Hvis du sliter med å betale regninger - kontakt kreditorene så du unngår ekstrautgifter. Mange som er villig til å utsette betalinger.

Avdragsfrihet for boliglånet

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB. Hun trekker frem ordningen som gjør at helsestudenter som ønsker å jobbe i helsesektoren får opphevet lønnstaket for å motta stønad fra Lånekassen som et godt tiltak.

I DNB: Silje Sandmæl. Foto: Heiko Junge

I tillegg gjør hun oppmerksom på at omlag 200.000 bileiere som skal ha bilen inn på EU-kontroll nå vil få utsatt fristen, noe som sparer mange familier for en stor regning.

Likevel oppfordrer hun til å allerede nå legge planer for hvordan man kan sikre sin egen økonomi. For eksempel kan man be banken om å få slippe å betale avdrag på boliglånet.

– Mange banker tilbyr avdragsfrihet på boliglånet. Det kan hjelpe lommeboka, sier Sandmæl.