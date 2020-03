I «Kompani Lauritzen» er målet å bli en bedre versjon av seg selv. Det skal de bli gjennom hardt arbeid og tøffe prøvelser som Dag Otto Lauritzen (63) og makker Kristian Ødegård (45) har satt opp.

Henrik Thodesen sier at oppholdet var så tøft at han kunne se fysiske forskjeller på kroppen etter deltakelsen.

Disse endringene var ikke spesielt positive, skal vi tro komikeren.

Trodde jeg var i god form

Thodesen forteller at han i utgangspunktet er i god form, men at det ble satt på prøve allerede første dagen på Setnesmoen militærleir.

– En av de første dagene hadde vi en fysisk test og da tenkte jeg: «Du burde kanskje ha jogget litt mer». Jeg burde også tatt litt mer armhevinger i sommerferien. Men jeg følte at jeg hadde en grei form da jeg kom inn, sier 39-åringen til God kveld Norge.

Thodesen beskriver hver eneste dag som en prøvelse, men innrømmer at noen dager skilte seg ut i negativ forstand.

– Det var tre dager som stakk seg skikkelig ut, hvor vi var helt nede i kjelleren. Vi hadde en militærklokke med skritteller og klokket inn mellom 25.000 og 30.000 skritt hver eneste dag. Så det var god trening å være med, forteller han.

IMPONERER: Henrik Thodesen har allerede imponert i flere øvelser, og var blant annet kjendisen som hadde best score i IQ-testen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Gikk ned noen kilo

Med mye trening og tunge dager er det ikke rart at Thodesen mistet noen kilo.

– Jeg har heldigvis gått opp en del kilo siden vi var ferdig med innspilling. Synlige ribbein syns jeg ikke er så veldig pent, jeg trenger ikke det, sier han.

Thodesen forteller også at han fikk tydligere kinnben.

– Hvor godt trent bør man være for å bli med?

– Hvis du skal være med på dette programmet, så vil jeg tatt en diger sekk, pass på at den veier 30 kilo, så går du kjempelangt. Og når du tenker «nå har jeg gått langt». Så går du fire ganger så langt. Det er tipset mitt, sier han lattermildt.

Dag Otto Lauritzen, som fungerer som oberst i TV 2-programmet, hadde sine bekymringer da han så kjendisene i den nye militante hverdagen.

– Vi var veldig nervøse, både i planleggingsfasen og den første uka av produksjonen. Vi tenkte at dette kan gå galt. De blir presset inn i en militærleir og tatt fra alt sivilt ... Jeg må innrømme at jeg sov dårlig et par netter, sier Lauritzen til TV 2, men understreker at han er fornøyd med slik resultatet ble.

Viktig lærdom

På spørsmålet om Thodesen virkelig føler at han har blitt en bedre versjon av seg selv etter programmet, var svaret noe nølende.

– En ting som jeg virkelig føler, er at jeg har blitt god på å pusse sko. Det kan jeg nå. Jeg trodde jeg kunne det før, men det kunne jeg ikke.

Det er ikke bare å pusse sko Thodesen har lært etter oppholdet.

– Jeg har lært at man har mer å gi enn det man tror, du er ikke ferdig når du tror det. Så det er en ganske bra ting å ta med seg, sier han.