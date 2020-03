– Trist for pårørende å ikke få tatt et siste farvel

Det legges nå til rette for strømming av seremonier. Det er heller ikke lov til å klemme eller håndhilse.

– Det er litt rart, for i en slik situasjon er det veldig naturlig å klemme hverandre, men jeg imponeres over hvor tilpasningsdyktige vi mennesker er. Nå er det nasjonal krisestemning, og da gjør vi de tilpasninger som må gjøres. Samtidig tenker jeg at et varmt og godt blikk kan bety mye, sier Løken.

Begravelsesbyrået Verd kommer med følgende tips på sine nettsider:

– En mulighet for dem som skal arrangere begravelse nå, er å gjennomføre kremasjon uten seremoni, og deretter avholde en urneseremoni på et senere tidspunkt.

Ti dagers frist

Pressekontakt i den Norske Kirke, Emil Alexander Engeset, sier at de er opptatt av å følge nasjonale, regionale og lokale helseråd.

Det setter begrensninger for hvor mange som kan være til stede i et lokale samtidig.

Loven sier at en begravelse må finne sted innen 10 dager, men man kan søke Kirkelig Fellesråd om utsettelse dersom det ligger spesielle forhold til grunn. Engeset sier at de foreløpig ikke har en oversikt over antall utsatte og avlyste vigsler i kirken.

– I en spesiell tid ser vi en enorm oppslutning rundt kirken på Internett. Vi har direktesendte andakter og bønnestunder hele uken, og vi ser at titusenvis slutter opp om Facebook-sidene våre, sier han.

Kun strengt nødvendige aktiviteter

Det var fredag kirkerådet ba norske menigheter om å avlyse alle gudstjenester i to uker framover. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett.

– Vi er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre kirkens tilbud og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier preses for bispemøtet Atle Sommerfeldt.

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen sier at iløpet av denne perioden kan det avholdes begravelser eller andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter og de involverte.

– Det er kun strengt nødvendige aktiviteter som kan gjennomføres slik situasjonen er nå, og det må gjøres i samråd med helsemyndighetene, sier Vad Nilsen.