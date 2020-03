Derfor forsvant han fra Idol

Det er snart klart for direktesendinger i Idol, og i fredagens episode ble bootcampen avsluttet og dommerne valgte ut ni deltakere som gikk videre til finalerundene.

Samtidig fikk TV-seerne anledning til å bestemme hvem som får den siste og tiende plassen i direktesendingene.

Seerne kunne stemme på fem deltakere: Jeki Villanueva (21), Kristian Haugstøyl (17), Signe Sparby (17), Sofie Haugland Sleire (18) eller Lisa Eriksen (15). Hvem som får den siste plassen, er nå avgjort, men det avsløres først fredag 20. mars.

Det som ikke kom frem i fredagens episode, var skjebnen til deltakeren Eskil Immanuel Holm Jessen (29).

Se video av Jessens Idol-audition i toppen av saken.

Ble tatt ut av Idol

Observante TV-seerne kunne se Jessen i bakgrunnen som én av de 15 siste deltakerne, men hans sangopptredener har ikke blitt vist i de to siste Idol-episodene.

Det siste man så til ham i Idol, var gruppeopptredenen på bootcampen.

Nå avslører TV 2 hvorfor Jessen ikke kunne fortsette i konkurransen.

– Han måtte dessverre tas ut av konkurransen på grunn av en kontraktsmessig sak. Det er selvsagt ikke noe hyggelig for noen av partene når slike ting oppstår, men vi ønsker uansett Eskil lykke til videre med karrieren utenfor Idol, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

IDOL-DELTAKER: Her er Eskil Immanuel Jessen på audition i Trondheim. Foto: Endre Forbord/TV 2

– Misforståelse

Jessen forteller til TV2.no at han synes hele situasjonen er utrolig lei.

– Det var en misforståelse i forbindelse med kontraktsdetaljer. Det hele var udramatisk, og det er en innmari kjip tap-tap situasjon for meg og Idol. Det er ingen bitterhet eller konflikt mellom oss, men en felles skuffelse over at det ble en langt fra ideell avslutning på reisen vår sammen, skriver han i en melding.

29-åringen forteller at han kommer til å heie på sidelinjen når direktesendingene starter denne helgen.

– Jeg kommer til å følge med på sendingene fremover og heie på alle vennene mine, både i produksjonen og på scenen. Det er fantastiske folk i alle ledd, sier han.

Satser på musikken

Jessen er opprinnelig fra Alta, men han er bosatt i Oslo. Ved siden av musikkarrieren, jobber han som fengselsbetjent.

– Nå må alle ta vare på hverandre, og gjøre nødvendige grep for å sikre egen og andres trygghet og helse, så vil vi kollektivt klare å «stå an av», som vi sier i nord, sier han.