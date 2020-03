Statsminister Erna Solberg (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) stilte mandag formiddag på pressekonferanse for å svare på spørsmål fra barn. Ingen voksen-journalister fikk være til stede.

– Mange barn føler at dette er skummelt. Det forstår jeg godt. Det er faktisk lov å bli litt redd når det skjer så mange store ting på en gang. Det er lov å være litt redd for å bli smittet av koronaviruset, men for de aller fleste av oss er viruset ufarlig, sa Solberg i sin innledning.

Barn som får koronaviruset blir vanligvis bare litegrann syke, sa Solberg.

Hun sa at viruset fører til mange dumme ting, som at bursdagsfeiringer må avlyses. Men ved å være hjemme, hjelper man til med at folk ikke blir smittet.

– Går bra

Barne- og familieministeren sa at selv om vi nå er inne i en annerledes tid, så skal det gå bra.

– Hvis du lurer på noe, så snakk med en voksen du er trygg på. Husk at det er lov til å være ute, men ikke så mye sammen, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

NRK-profilen Selda Ekiz leste opp spørsmål som barn hadde sendt inn til landets sjefer. En jente lurte på om skolene kan bli stengt lenger enn 14 dager. Det kunne de ikke svare sikkert på, men de sa at det kan bli lenger.

En jente lurte på om viruset kan smitte til dyr. Erna Solberg svarte at selv om vi ikke vet alt om viruset, så tror vi ikke det.

17. mai-bekymring

En annen lurte på om nasjonaldagen kan bli avlyst på grunn av koronasmitte.

– Jeg skjønner at man er bekymret for det. 17. mai er viktig og gøy, og det kommer an på hvor lenge vi må være forsiktig å være sammen med andre mennesker, for det er jo det vi gjør når vi feirer 17. mai med å gå i tog. Jeg håper vi uansett får til en markering av nasjonaldagen selv om det kanskje blir annerledes enn det vi pleier, svarte Guri Melby (V).

Se flere spørsmål og svar i videoen øverst i artikkelen.