Diego Bianco (45) ble ett av de så langt yngste ofrene for viruset i Italia, landet som er brutalt rammet med over 1800 dødsfall.

Bianco døde fredag hjemme i huset sitt utenfor Bergamo, skriver Corriere della Sera.

Et mysterium

Han ble syk syv dager før, men hvordan han ble smittet er et mysterium, da han jobber som operatør på nødsentralen, og ikke har kontakt med pasienter fysisk.

Familien forteller til avisen at han hadde vært hjemme med feber og hoste. Natt til fredag ble han dårlig. Kollegaene fra nødsentralen sendte ambulanse, men livet sto ikke til å redde.

Enormt trykk

Etter at han ble syk 7. mars, ble nødsentralen i Bergamo stengt for grundig vask. Sentralen i episenteret for utbruddet i Italia har hatt 1300 samtaler hver dag, og de 70 ambulansene regionen disponerer, har ikke rukket å rykke ut til alle henvendelser.

Bianco var utdannet ambulansesjåfør, og blir hyllet av sine kollegaer.

– Han var alltid rolig under press og visste godt hvordan han beskyttet seg. Hvordan han fikk viruset, lurer vi alle på, sier kollegaen Davide Brescancin til Il Giornale.

Han understreker at Bianco ikke hadde noen kjente underliggende sykdommer.

Avisen Ansa melder mandag at en 58 år gammel jordmor i Bergamo døde som følge av viruset søndag.

700 leger, sykepleiere og andre helsearbeidere i Italia er rammet av koronaviruset.