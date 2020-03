– Jeg håper virkelig at folk tar sitt samfunnsansvar nå, sier politimester Ida Melbo Øystese til TV 2.

Politimesteren i Øst politidistrikt var mandag morgen på plass på Svinesund, hvor politiet hadde begynt å kontrollere de som kom kjørende i retning Norge.

– Vi kommer til å undersøke de som passerer grensen med mål om å returnere utlendinger som ikke har gyldig opphold i Norge, forklarer Øystese.

Kontrollerer alle

Fra klokken 08 mandag ble passasjertrafikken ved alle flyplasser og havner i Norge stanset, og det er innført utstrakt kontroll langs grensene.

Grensen stenges for utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Det vil gis unntak for personer med gyldig oppholdstillatelse, EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det vil også bli unntak for EØS-borgere som jobber i Norge.

Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem.

– Dropp shoppingen

Øystese forventer lange køer på Svinesund mandag. Fra tirsdag innføres det obligatorisk 14 dagers hjemmekarantene for folk som kommer fra Sverige.

Politimesteren fraråder sterkt folk fra å stikke til Sverige for å shoppe litt denne siste dagen før karantenen innføres.

– Hvis vi får en betydelig mengde mennesker som skal handle i dag, så vil det bli ekstraordinært lange køer her på Svinesund. Det vil bety at vi bruker veldig mye politikapasitet på å håndtere køene. Folk bør holde seg hjemme, og det er veldig uklokt å benytte denne dagen som en siste handledag, understreker Øystese, og minner om at tiltaket gjennomføres av hensyn til folkehelsen.