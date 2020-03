Ansatte som blir permittert vil få 20 dager full lønn, opplyser nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, på en pressekonferanse mandag morgen.

I hele helgen har finanskomitéen og de parlamentariske lederne på Stortinget jobbet med å bli enige om forsterkede tiltak i regjeringens krisepakke.

Opposisjonen la frem sin krisepakke mandag morgen, og lover å gi spesielt lavtlønnede det de kaller en mer sosial krisepakke.

– Det vil bety en tryggere og mer forutsigbar hverdag etter endt permittering, sier Tajik.

– Noe av det viktigste for oss har vært å få plass en krisepakkene en mer sosial profil.

Hun opplyser også at de som er hjemme med barn vil få en dobling av periode med omsorgspenger.

Utvider tilskudd for frilansere

Frilansere og selvstendig næringsdrivende, som kunstnere, vil bli sikret en kompensasjon på et beløp opp mot 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene, helt opp til inntektsnivåer på 6G, noe som tilsvarer omlag 600.000 kroner.

Arbeidsgiverperioden på sykepenger vil bli kuttet til tre dager, og omsorgspenger og permitteringer vil bli kuttet til tre dager.

– Dette er for å sikre bedrifter i en vanskelig tid, på den måten sikrer vi likviditet, og slik sikrer vi arbeidsplasser, sier Tajik.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser vil også droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger vil forlenges.

Infrastruktur

Opposisjonen vil også be om ytterligere midler til å sikre kritisk infrastruktur.

Dette innebærer å gi private flyplasser kompensasjon for midlertidig bortfall av inntekter.

De ber også regjeringen om å etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. Regjeringen har allerede satt av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger.

Krisepakken vil behandles på Stortinget i dag, mandag.

Fakta om korona i Norge Så langt er det bekreftet tre dødsfall som følge av viruset. Torsdag 12. mars meldte Oslo universitetssykehus at en eldre pasient var død, og natt til lørdag 14. mars døde én eldre pasient til samme sted. Lørdag opplyste også Sykehjemsetaten i Oslo at en beboer ved Ellingsrudhjemmet som døde tidligere i uka, hadde fått bekreftet koronasmitte.

Koronasmitte overføres oftest gjennom dråpesmitte (hosting/nysing), men viruset antas å kunne overleve på flater fra noen timer til flere dager.

Inkubasjonstiden kan variere fra 0 til 14 dager.

Det finnes ingen vaksine mot covid-19-viruset.

Ifølge et FHI-scenario kan 2,2 millioner nordmenn bli smittet, mens mellom 730.000 og 780.000 vil bli syke. 22.000 kan trenge sykehusbehandling. I en ny risikovurdering anslår FHI at epidemitoppen vil komme mellom mai og oktober.

Onsdag 11. mars la Helsedirektoratet ned forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 500 deltakere. I Oslo er nå arrangementer med mer enn 50 deltakere forbudt.

Torsdag 12. mars ble de strengeste tiltakene i fredstid i Norge iverksatt for å bremse epidemien. Alle barnehager, skoler, kirker og andre institusjoner må holde stengt de neste to ukene.

Myndighetene ber folk holde seg hjemme ved mistanke om sykdom, være nøye med håndvask og holde avstand til hverandre.

Lange forhandlinger

Partilederne for opposisjonspartiene la siste hånd på verket i morgentimene mandag, etter å ha avsluttet forhandlignene klokken 3 natt til mandag.

Etter at regjeringen presenterte sitt krisepakkeforslag fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.