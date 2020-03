Etter at Callum Hudson-Odoi ble den første spilleren i Premier League med koronavirus ble alle Chelsea-spillerne satt i karantene.

Nå kan Daily Mirror vise bilder av Mason Mount som søndag brøt karantenen for å spille fotball sammen med kamerater, inkludert West Ham-spiller Declan Rice.

Tabloidavisen skriver videre at Mason Mount nå kan vente seg refs fra ledelsen og en bot. I en uttalelse til Daily Mirror sier Chelseas talsperson at 21-åringen har blitt påminnet hvilket ansvar han har.

– De hadde på seg hals, men det var ikke klart om det var for å beskytte andre eller om det var for ikke å bli kjent igjen, sier et vitne som var på samme treningsbane for å spille fotball med sønnen.

– Det så ikke ut som noen av dem tok situasjonen veldig seriøst. Jeg kan forestille meg at Chelsea er forferdet, fortsetter vitnet overfor Daily Mirror.

Mount har fått sitt Chelsea-gjennombrudd denne sesongen etter å ha vært på utlån i Vitesse og Derby de siste sesongene. Den unge midtbanespilleren har scoret seks mål på 41 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Delcan Rice er for øvrig ikke i karantene. West Ham gjør det klart at midtbanespilleren ikke har gjort noe galt.