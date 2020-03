Tiltakene verden over som skal forhindre koronasmitte

FORBUDT: Stengte grenser, stengte sexklubber og tradisjonell hilsing er noen av tiltakene som brukes i kampen mot koronaviruset. FNs generalsekretær Antonio Guterres hilser med «maori hongi», som er å hilse ved å gni nesene mot hverandre. Denne hilsenen er nå forbudt. Foto: Petr David Josek / Mark Baker / Peter Dejong / AFP / AP / Reuters

Det iverksettes tiltak over hele kontinentet for å forhindre ytterligere spredning av koronavirus. I Nederland blir sexklubber forbudt mens gammel tradisjon på New Zealand stoppes.