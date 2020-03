Det opplyser Helsedirektoratet søndag kveld.

Også fotterapeuter, logopeder og bedrifter innen alternativ medisin og behandling må stenge dørene.

Et brev om vedtaket ble sendt ut til kommuner og berørte organisasjoner søndag kveld.

Unntak

Kommunene forutsettes fortsatt å sikre at pasienter får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Det kan for eksempel gjelde pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom.

Disse rammes

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetens pålegg om smittevern:

Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

Kiropraktorer

Optikere

Fotterapeuter

Logopeder

Psykologer

Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

Virksomheter som utfører alternativ behandling

Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører og tannpleiere.

Vedtaket gjelder fra klokken 00.00 mandag, og til og med 26. mars. Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at det er mulighet for forlengelse.

Tiltak

Stengingen av helsevirksomhetene kommer som et tiltak mot spredning av koronasmitte.

I et brev som ble sendt ut til norske kommuner søndag kveld, opplyser Helsedirektoratet at det i dagens situasjon er nødvendig med tiltak for å forebygge og motvirke spredning.

«Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten», heter det i brevet.